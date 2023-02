Attilio Romita e Mimma Fusco si sono lasciati?/ La verità dopo l’eliminazione al GF Vip

Attilio Romita e Mimma Fusco: le vicende del GF Vip sono acqua passata o si sono lasciati?

Attilio Romita è stato uno dei concorrenti più longevi dell’attuale edizione del GF Vip; il giornalista ha dovuto abbandonare la casa dopo l’ultimo televoto ma la sua permanenza durava dall’avvio del reality. Sul suo percorso non sono mancate le critiche, soprattutto per alcuni atteggiamenti e parole prontamente condannati dal web. Ma la questione più tortuosa che ha interessato i fan del GF Vip è stata senza dubbio il suo rapporto con la compagna, Mimma Fusco.

Attilio Romita aveva stabilito un’amicizia particolare con Sarah Altobello all’interno della Casa del GF Vip, con non pochi momenti di tenerezza e vicinanza. La cosa chiaramente è stata notata anche da Mimma Fusco, che attraverso i suoi canali social ha condannato in maniera piuttosto netta il comportamento del marito. Le parole piuttosto eloquenti della compagna del giornalista sono sembrate a più riprese di netta chiusura, al punto da portare Attilio Romita a fare diversi passi indietro rispetto al rapporto con Sarah Altobello.

La reazione di Mimma Fusco dopo l’eliminazione dal GF Vip di Attilio Romita

Sulla vicenda l’interesse non sembra ancora svanito, anzi: come anticipato nel corso di Mattino Cinque da Federica Panicucci, nella prossima diretta del GF Vip potrebbero arrivare importanti novità sul rapporto tra Mimma Fusco e Attilio Romita. La compagna del giornalista come avrà reagito al ritorno dell’uomo dopo l’eliminazione? Molto probabilmente la verità arriverà proprio questa sera e le premesse non sembrano promettere proprio rose e fiori per i due.

Dopo la partecipazione al GF Vip di Attilio Romita, il nome di Mimma Fusco ha senza dubbio raggiunto una maggiore risonanza nonostante dal punto di vista professionale non sia avvezza alla luce dei riflettori come il marito. La donna – 55 anni – è infatti attiva nel settore dell’imprenditoria e da diversi anni si occupa della gestione di una società specializzata nella sanificazione e disinfestazione nella regione pugliese.

