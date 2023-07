Attilio Romita e Mimma Fusco si sposano/ Daniele Dal Moro annuncia: “Sarò il testimone”

Daniele annuncia che sarà il testimone al matrimonio di Attilio Romita

Daniele Dal Moro e Attilio Romita hanno stretto un bellissimo legame, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 2022. In virtù di questa amicizia, il giornalista ha chiesto al veronese di fargli da testimone per il matrimonio con la compagna storica Mimma Fusco

“Presto sarò a Bari. Ho un matrimonio e farò il testimone ad Attilio Romita. Dunque se volete vedermi in smoking sicuramente usciranno tante foto. Certo che tra tutti si è tirato dietro proprio me” ha annunciato il veronese in occasione di una diretta su Twitch. Dal Moro non sarà accompagnato da Oriana Marzoli, con la quale la situazione sembra ormai chiusa. Nelle ultime ore, è circolato il gossip secondo cui l’influencer spagnola era in compagnia di un altro uomo. La notizia è stata comunque smentita dalla bionda venezuelana sui social.

Attilio Romita annuncia il matrimonio con Mimma Fusco

Il giornalista, mesi dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 2022, aveva annunciato le nozze con Mimma Fusco. Ai microfoni di Novella 2000, l’ex gieffino aveva anche svelato i testimoni del matrimonio: “Il matrimonio sarebbe previsto tra otto mesi. Mi piacerebbe avere Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese come testimoni, mentre Mimmuzza vorrebbe Alfonso Signorini. Pare che abbia accettato la proposta, ne saremmo felicissimi”.

E ancora: “Tra Mimma e me c’è un rapporto molto intenso. Ormai siamo insieme da otto anni e oltre a questa parentesi televisiva non ci sono mai stati grossi problemi. Ovviamente adesso Mimma ha bisogno di tempo per scrollarsi di dosso tutto questo caos causato dal GF Vip”. Dunque, dopo il trambusto avvenuto nel reality show con Sarah Altobello l’ex mezzobusto del Tg1 ha deciso di coronare il suo sogno d’amore.

