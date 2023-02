Attilio Romita e Mimma Fusco si sposano?/ “Dopo otto anni d’amore è il caso”

Attilio Romita: “Mimma ha subito aggressioni dal web”

Attilio Romita, ospite al GF Vip Party, ha svelato come sono andate le cose tra lui e la compagna Mimma Fusco una volta uscito dal Grande Fratello Vip 2022. Il giornalista ha raccontato che Mimmizza è stata presa di mira dal web, subendo ogni tipo di insulto dagli hater.

“Vi devo dire tutta la verità, quando sono tornato a casa ho trovato Mimmizza distrutta, ha subito aggressioni di tutti generi. Il web l’ha massacrata per lo meno quanto me. Quella lettera che mi ha mandato in cui sembrava che non mi volesse far rientrare in casa non diceva assolutamente questo, ma mi chiedeva di fermarmi e di darla delle spiegazioni” ha spiegato Attilio Romita. L’ex mezzo busto del TG1 è, infatti, finito nel mirino degli hater dopo le sue dichiarazioni a Sarah Altobello che hanno creato diverse polemiche.

Attilio Romita e Mimma Fusco si sposano: “E’ il caso che ci sposiamo”

Attilio Romita, ai microfoni del GF Vip Party, ha svelato di essere riuscito a riconquistare la compagna Mimma Fusco dopo mille difficoltà: “Non è stato facilissimo; sono stato una diecina di giorni a scalare una montagna però con grande soddisfazione e ritrovata serenità che tra a me e Mimma ha vinto l’amore. ”

E ancora: “Lei ha capito, mi ha perdonato le mie défaillance d’altra parte non è successo nulla di concretamente grave dentro quella casa, per quello che mi riguarda.” Il giornalista svela di aver chiesto alla sua Mimmizza di sposarlo entro l’anno, dopo anni di amore: “Stiamo insieme da otto anni, spero che entro l’anno riesca a convincersi che è il caso che ci sposiamo“.

