Attilio Romita: é triangolo con Sarah Altobello?/ La scelta dopo il GFvip

Grande Fratello vip 7, Attilio Romita e Sarah Altobello sono protagonisti di un triangolo? Parla l’ex gieffino

Può dirsi uno dei protagonisti outsider del Grande Fratello vip 7 e, non a caso, Attilio Romita torna a raccontarsi, senza lesinare dichiarazioni su Sarah Altobello. L’occasione che il giornalista nonché storico mezzo busto del Tg1 ha per parlare di sé, anche a margine del percorso di gioco intrapreso al reality condotto da Alfonso Signorini, é un’intervista concessa a Superguida TV. Un’occasione in cui, a grande richiesta dei telespettatori, rispetto alla crisi d’amore che lo ha investito nell’ultimo periodo a fronte della frequentazione stretta con Sarah Altobello nella Casa dei vip, l’ex gieffino svela di aver maturato una decisione importante. E la stessa concerne il rapporto instauratosi tra lui e Sarah Altobello. “Tra noi non c’é stato nulla”, é la chiosa del giornalista sul sodalizio che lo vedeva protagonista al Grande Fratello vip 7.

E la scelta é quella di chiudere i rapporti con Sarah Altobello, per l’amore e il rispetto che il giornalista nutre verso la sua amata Mimma. Questo, nonostante sia nato uno spiccato legame all’insegna complicità tra il giornalista e la influencer sosia di Melania Trump, nel corso della convivenza tra i due registratasi tra le mura del bunker di Cinecittà. “Ho riconquistato la fiducia della mia compagna – fa sapere incalzato nell’intervento post Grande Fratello vip 7, rispetto al rapporto d’amore restaurato con Mimma, in vista del Grande passo anticipato in esclusiva assoluta ben al di là della rottura che tra i due si é veniva a creare di recente per la vicinanza di Attilio Romita a Sarah Altobello nella Casa-, probabilmente entro la fine dell’anno ci sposeremo”. Quindi, la scelta maturata dal promesso sposo é presto spiegata: “La condizione è di non vedere la Altobello neanche in tv. Devo escludere tassativamente ogni contatto con lei. Io ho trovato Mimma distrutta, è stata massacrata, ferita. Una donna a pezzi. Sto ricostruendo il nostro rapporto”.

Attilio Romita chiude ogni rapporto con Sarah Altobello, dopo il Grande Fratello vip: fuori d’arancio all’orizzonte

E non é tutto. A quanto pare, a dispetto di chi -tra gli spettatori del Grande Fratello vip 7 – crede che il suo amore sia ormai compromesso dalle immagini di vicinanza nella convivenza registrata con Sarah Altobello nella Casa più spiata d’Italia, Mimma intenderebbe risanare il loro amore dopo la crepa: “So che lei ha tutta la voglia di credermi, perchè veramente non è successo nulla con Sarah“.

Parole quelle del giornalista che riecheggiano tra le altre dichiarazioni che lo stesso Attilio Romita, ormai eliminato al Grande Fratello vip 7, ha rilasciato a Pomeriggio 5. Incalzato da Barbara D’Urso sul “triangolo” esploso con la sua condotta assunta al Grande Fratello vip 7, Attilio Romita ha assicurato che con Sarah Altobello non si sia consumato una liaison amorosa, così come sostiene l’accusa di chi lo taccia di un tradimento inferto a Mimma.

