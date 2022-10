Attilio Romita furioso al GF Vip: “Mi avete rotto i cogli*ni, dite cazz*te inutili”/ Colpa della nomination…

Attilio Romita, sfuriata al Grande Fratello Vip per la nomination: “Mando a fanc*lo!”

Attilio Romita è una furia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il giornalista è finito in nomination, cosa che pare non aver digerito. Appare soprattutto adirato a causa della motivazione data da Patrizia Rossetti, che lo ha nominato accusandolo di fare troppo rumore con le ciabatte. Una motivazione che voleva essere giocosa ma che ha avuto il risultato di scatenare l’ira del telegiornalista.

“Sono infastidito dalla stupidità delle persone!” ha infatti tuonato Attilio dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Si è così sfogato sulla nomination ricevuta: “Se tu invece mi dici così io ti mando a fare in cul* da qui fino alla fine! Mi avete rotto i cogli*ni, io la partita con gli stupidi non la voglio giocare!”

Attilio Romita perde le staffe: “Infilata di cazz*te inutili su di me”

In camera con Charlie Gnocchi, Attilio Romita ha poi continuato a sfogarsi, accusando soprattutto coloro che hanno usato motivazioni ‘stupide’ per nominarlo: “Se io devio passare come uno che ha i pettorali mosci, che fuma troppo anche se ho la metà delle sigarette degli altri, che veste come un direttore di banca, io non ci sto di fronte a questa infilata di cazz*te inutili.”

Di fronte a questa sfuriata di Romita, Patrizia Rossetti, sentendosi chiamare in causa, in confessionale si è ironicamente interrogata: “Io non ho capito se gli ha dato fastidio la nomination o la motivazione che ho dato.” Anche altri coinquilini sono d’altronde certi che l’ira sia solo perché è finito in nomination, non tanto per le motivazioni date.

