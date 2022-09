Attilio Romita gaffe al Grande Fratello Vip, frasi choc sulla Regina Elisabetta/ Provvedimento in arrivo?

Attilio Romita parla della famiglia reale al Grande Fratello Vip 2022

Attilio Romita da giornalista a concorrente del Grande Fratello Vip 2022. All’interno della casa più spiata d’Italia il mezzo busto del TG1 si pronuncia sulla Famiglia Reale, ma viene oscurato dalla regia. Come mai? Il giornalista parlando in giardino si è lasciato andare a dei commenti molto duri verso la corona inglese e la compianta Regina Elisabetta II. Romita, infatti, si è chiesto come mai tutti siano così innamorati della Regina Elisabetta II pur essendo noto a tutti che la sovrana è stata nemica della compianta Lady Diana. Senza contare i retroscena loschi e scandalosi che ruotano intorno alla Famiglia Reale. ”

“Come fate ad essere innamorati di questa famiglia reale?” domanda il giornalista agli altri concorrenti del GF VIP 7. Non solo, il giornalista prosegue dicendo: “scusate ma io non vi capisco. ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale, organizzatori di or**e e poi…”.

Attilio Romita sulla Regina Elisabetta al GF VIP 7, Patrizia Rossetti: “Camilla? Antipatica”

Il tema del momento: la morte e i funerali della Regina Elisabetta II sono arrivati anche nella casa del Grande Fratello Vip 2022. A discuterne con i vipponi è stato il giornalista Attilio Romita che è apparso molto contrariato dal sentimento comune verso la Regina Elisabetta, la sovrana da sempre contraria a Lady Diana. Le parole di Romita sono state molto forti a tal punto che la regia ha oscurato il giornalista. Sul tema però si è espressa anche Patrizia Rossetti che ha detto: “li ci sono regole e protocolli che nemmeno ci immaginiamo. Kate a molti non piace perché dicono che è molto impostata. Ma se lei fosse così? Camilla invece mi stava molto antipatica. Perché amavo Lady D. Se adesso mi sta simpatica? No!”.

Non solo Patrizia Rossetti ha aggiunto: “Perché Lei e Carlo hanno distrutto la serenità di Diana. Lei ha sofferto come una disperata. Diana era innamorata di Carlo ed è stata rovinata, era solo una ragazzina piccola. Quando è morta sono rimasta malissimo davvero. Perché mi piaceva moltissimo, ha fatto delle cose meravigliose. Sarà stata ribelle, ma aveva una personalità fantastica. Andava contro delle regole troppo strette”











