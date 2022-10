Attilio Romita: “Il cu*o di Pamela Prati non si tocca!”/ “Al Bagaglino…”

Attilio Romita, apprezzamenti sul lato B di Pamela Prati

Al Grande Fratello Vip tiene banco il tema del lato B di Pamela Prati. Dopo una discussione nata in settimana dopo una battuta di Patrizia Rossetti, la concorrente non ha nascosto di esserci rimasta molto male, rispondendo a tono alla compagna all’interno della Casa. A difendere le forme di Pamela, però, ci ha pensato Attilio Romita, che con una battuta ha fatto capire di apprezzarla molto (e di averla apprezzata in passato…).

“Essendo per tanti anni ospite al Bagaglino, il culo di Pamela non si tocca…” ha scherzato l’ex mezzobusto del Tg. Le sue parole arrivano dopo la polemica che ha visto la “diva” al centro dell’attenzione, parecchio arrabbiata dopo il commento di Patrizia Rossetti.

Pamela Prati, litigio con Patrizia Rossetti

Tutto è cominciato dopo una sfilata nella quale le donne hanno indossato abiti e sfilato davanti ai concorrenti uomini del Grande Fratello Vip. In confessionale con le altre compagne, Patrizia Rossetti ha scherzato affermato che che Pamela Prati non avesse cu*o. Lei non l’ha presa affatto bene e non è stata zitta, rispondendo con un contraccolpo, dicendo a Patrizia Rossetti di avere il fondoschiena pieno di cellulite.

La discussione è durata ancora a lungo, fino all’intervento di Attilio Romita, che ha fatto capire di apprezzare molto il fisico di Pamela e di averlo fatto anche in passato, ospite al Bagaglino.

