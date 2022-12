Attilio Romita in lacrime al GF VIP/ Niente regalo di Natale da Mimmuzza e figlia

Attilio Romita: un Natale senza regali al Grande Fratello Vip 2022

Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 deluso dal comportamento della sua famiglia. Il giornalista, ex volto del TG1, è rimasto molto male quando ha scoperto che nessuno dei suoi familiari gli ha fatto recapitare un dono per Natale. nessun dono per Natale se non da una cugina! Un’amarissima scoperta per il giornalista che, durante la sua avventura all’interno della casa, si è lasciato andare ad una serie di atteggiamenti e comportamenti che hanno indignato la compagna Mimma e i familiari a tal punto che non hanno voluto fargli arrivare alcun pensiero di Natale.

Una volta scoperto che per lui non c’era alcun regalo da parte della compagna e della figlia, il giornalista è scoppiato a piangere. A rincuorarlo neppure il regalo di una cugina che è stata l’unica e sola a voler far recapitare un pensiero al giornalista che, deluso, si è lasciato andare in un pianto disperato. Il motivo è sicuramente legato al comportamento del giornalista che, nelle scorse settimane, si è avvicinato a Sarah Altobello facendo arrabbiare non poco la compagnia Mimmuzza.

Attilio Romita mollato dalla compagna Mimmuzza: come mai?

A Natale lo si sa, si è tutti più buoni, ma non è il caso di Attilio Romita che ha dovuto fare i conti con l’assenza di un dono da parte dei suoi affetti più cari: la figlia e la compagna Mimmuzza. Una scoperta che ha fatto cadere il giornalista nello sconforto totale. A consolarlo c’era Luca Onestini che ha abbracciato il giornalista cercando in tutti i modi di tirargli su il morale. “Hai tanta gente che ti stima molto, io sono fra queste. Poi tutto il resto è basso” – ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Anche il popolo dei social e del web è dalla parte del giornalista “abbandonato” dai suoi affetti più cari nel giorno del Natale.

Ricordiamo che Mimmuzza, la compagna, lo aveva lasciato in diretta televisiva con una lettera indirizzata al GF VIP: “vorrei che i riflettori tornassero a spegnersi su di me. Non mi sono sentita rispettata come donna e come compagna dagli atteggiamenti di Attilio. Mi sono mancate tutta una serie di premure nei miei confronti che credevo di meritare. Attilio, quando uscirai dal Grande Fratello ti invito a non ritornare a casa. Avremo modo di confrontarci lontani dai riflettori”.











