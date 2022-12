Attilio Romita lasciato in diretta dalla compagna Mimma?/ Lui bacia Sarah al GF Vip, lei furiosa!

Attilio Romita bacia Sarah Altobello e scatena l’ira della compagna Mimma Fusco

Attilio Romita show al GF Vip. Il giornalista, tra le rivelazioni di questa edizione del reality con la sua spumeggiante presenza nella Casa (e le inaspettate frasi rivolte a Sarah Altobello), è al centro di un vero e proprio terremoto fuori dalle mura di Cinecittà. I guai per lui sarebbero appena iniziati e non lo sa, mentre si gode un’esperienza quasi al limite con la concorrente. Lontana dalle telecamere, ma a favore di social, la compagna del vippone, Mimma Fusco, lancia strali che aprono a uno scenario che Attilio Romita forse neppure immagina: l’orizzonte di una rottura definitiva sembra farsi imponente anche se il giornalista, sempre più vicino alla coinquilina, tende a sminuire la possibilità di innescare la gelosia della sua dolce metà.

Nella Casa, alcuni concorrenti hanno provato a fargli notare che le sue condotte non sarebbero proprio graditissime a chi lo aspetta fuori, ma Attilio Romita è sicuro: Mimma lo conosce bene e sa che può fidarsi. Forse. Già, perché poche ore fa, su Twitter, si è consumato un sipario che smentirebbe le sue certezze e demolirebbe la sicurezza sul suo rapporto con la compagna. Mimma Fusco, infatti, dopo aver usato come immagine del profilo una foto di Attilio Romita e Sarah Altobello, ha rotto il silenzio con una frase che annuncia la tempesta: “Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui“.

La compagna di Attilio Romita è furiosa per la distanza sempre più ridotta tra il giornalista e Sarah Altobello al Grande Fratello Vip. D’altronde nelle ultime ore i due sono arrivati anche a baciarsi sulle labbra! Un caso che nella puntata di sabato avrà un ampio spazio e che ora, al netto di tutte le fantasie sulla sua possibile evoluzione, conta soltanto una certezza: Attilio Romita appare sempre più in difficoltà nel trattenere parole e gesti nei confronti della coinquilina. Sarah Altobello ha dichiarato apertamente il suo interesse per lui e questo lo ha reso felice, ma se inizialmente tutto sembrava piuttosto “giocoso”, ora le cose si sarebbero fatte più concrete con pensieri espliciti che hanno mandato Mimma Fusco su tutte le furie.

Anche Antonella Fiordelisi ha tentato di far notare al concorrente che l’avvicinamento a Sarah Altobello potrebbe far ingelosire la compagna che lo segue da casa, ma lui si è detto sereno. Ancora non sa, però, che su Twitter è in atto una vera e propria guerra e che a guidarla è esattamente lei. “Lo amavo“, ha detto Mimma Fusco parlando con alcuni utenti social senza nascondere più la sua delusione per quanto sta accadendo nel reality. C’è chi ritiene che sia tutta una strategia per questione di visibilità e consensi, e che Attilio Romita stia soltanto fingendo interesse per Sarah Altobello così da garantirsi una più lunga permanenza a Cinecittà. Un’ipotesi che la sua compagna avrebbe già scartato alla luce di un coinvolgimento sempre più evidente.











