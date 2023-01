Attilio Romita, lite furiosa con Sarah Altobello/ Lui: “non so più che persona sei”

Attilio Romita scontro con Sarah Altobello: amicizia finita?

Attilio Romita e Sarah Altobello sono stati protagonisti di un altro duro scontro, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Questa volta sono stati due i fattori scatenanti: da un lato Luca Onestini, dall’altra il carbone della Befana.

Attilio Romita si infuria con Sarah Altobello per aver dato ragione a Luca Onestini, riguardo una discussione su Dana Saber. Il giornalista rivolgendosi all’influencer dichiara: “Tu mi stai prendendo per il c*lo. Non so che persona sei, non sei né carne né pesce“. Di contro l’influencer pugliese ha cercato di giustificarsi: “Non ho mai voluto prenderti in giro, vedi come sei permaloso? Ho dato solo ragione a Luca per il fatto di non fomentare un discorso. ” L’ex mezzobusto del TG1 ha accusato la gieffina di avergli dato il carbone all’Epifania, per strumentalizzare le dichiarazioni che, qualche mese fa, ha pronunciato su di lei: “Se tu pensi di tirare fuori la vicenda nostra ogni cinque minuti io non ci sto. Lo hai fatto anche con la storia del carbone, tu la vuoi strumentalizzare ancora per mesi“. Attilio, dopo la discussione, ha ribadito a Edoardo Tavassi le accuse mosse all’influencer concludendo: “Voglio che mi stia lontana“. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Sarah Altobello, in lacrime dopo lo scontro con Attilio Romita: “Falso”

Dopo il duro confronto con Attilio Romita, Sarah Altobello è scoppiata in lacrime nella Casa più spiata d’Italia. L’influencer pugliese è stata confortata da Micol Incorvaia e Nicole Murgia, che hanno cercato di calmarla ascoltandola e condividendo il suo discorso.

Sarah Altobello piangendo dichiara: “Falso. In quel momento gli ho voluto dare il carbone qual è il problema? Perché nel nostro percorso ho ritenuto che non ci fosse stata sempre trasparenza, per quello che mi ha fatto. E anche se fosse che io voglio ritirare fuori il discorso del “fru fru”, non è lecito? No, io devo fare sempre apparire la figura del direttore linda e pinta“. Data la situazione attuale, sembra che tra i due gieffini la pace sia davvero molto difficile. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

