Attilio Romita, messaggio choc della figlia “O vai al GF Vip o mi perdi”/ Cos’è successo?

GF Vip, Attilio Romita choc: cosa le ha detto la figlia prima del reality

Il Grande Fratello Vip 2022 perde uno dei suoi più grandi protagonisti, uno dei veterani di questa edizione sin dagli inizi. Attilio Romita è stato definitivamente eliminato dal gioco al televoto e ha dovuto definitivamente abbandonare la Casa di Cinecittà. Emblematico il gesto di correre via dal salone una volta scoperto l’esito, senza salutare nessuno eccezion fatta per Sarah Altobello. Tuttavia, al suo ingresso in studio accolto da Alfonso Signorini, l’ex giornalista del TG1 si lascia andare ad una clamorosa rivelazione riguardante i rapporti con sua figlia.

GF Vip, mamma Tavassi smonta Romita/ "Non abbiamo sentito scuse solo giustificazioni"

“Prima di partire per il Grande Fratello, mia figlia mi ha mandato un messaggio in cui c’era scritto: ‘Devi scegliere: o vai al Grande Fratello o perdi una figlia‘. Allora capite bene che la situazione non era facile e non lo è ancora, e temo che questa mia performance al Grande Fratello abbia rafforzato la negatività del parere di mia figlia. Speriamo bene“: questa la dichiarazione bomba di Romita, secondo la quale la figlia l’avrebbe messo di fronte ad un bivio una volta appresa la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022.

Attilio Romita smonta Antonella e Edoardo/ Bruganelli: "Cerca di mettere zizzania e…"

Attilio Romita e la compagna Mimma: “Donna molto speciale“

Alfonso Signorini è rimasto di sasso appresa questa confessione di Attilio Romita, e cerca di virare il discorso su un’altra spinosa questione: il rapporto con la compagna Mimma. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 spera con tutto il cuore di recuperare il rapporto con lei: “Ho scritto una lettera a Mimma, che non ha avuto risposta. Quindi è tutto un enigma che dovrò risolvere domani pomeriggio. Possiamo scherzare su tutto: sul rientro in casa non c’è alcun dubbio, ma il problema è che vorrei ritrovare Mimma con la stima e l’amore che mi aveva sempre confermato“.

Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita/ Lui propone un incontro con Sarah Altobello, lei sparisce…

E, in riferimento ai suoi comportamenti nella Casa (ultimo il bacio in Confessionale con Nicole Murgia, seppur frutto del gioco e dello scherzo), Attilio Romita svela: “Mimma è una donna molto speciale, ma è troppo intelligente per capire che, se non mi fossi messo in gioco, avrei fatto la fine del topo in una fogna“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA