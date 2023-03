Attilio Romita: “Non se lo sarebbe mai aspettato…”/ La verità di Maurizio Costanzo

Grande Fratello vip 7, Attilio Romita si pronuncia sul ricordo di Maurizio Costanzo

Può dirsi l’outsider tra i protagonisti del Grande Fratello vip 7 e da ormai ex gieffino Attilio Romita torna a raccontarsi, non lesinando un retroscena su Maurizio Costanzo. L’occasione che lo storico mezzobusto del Tg1 ha per parlare di sé, da eliminato tra i concorrenti del Grande Fratello vip 7, é un’intervista concessa a Superguida TV. Occasione dove, tra le dichiarazioni rilasciate anche a margine del gioco condotto nella casa dei vip, parla del ricordo custodito del compianto volto popolare della Comunicazione made in Italy, Maurizio Costanzo.

“Un ricordo che ho di lui? -esordisce l’ormai ex Grande Fratello vip 7, incalzato sul compianto consorte di Maria De Filippi nonché pioniere del talk show made in Italy e timoniere del format più longevo che la storia della TV ricordi, il Maurizio Costanzo Show -. L’ho conosciuto molti anni fa per un’intervista. Due giorni dopo che sono uscito dalla casa, Sonia Bruganelli mi ha detto che parlando con Maurizio Costanzo del Grande Fratello Vip, lui ha raccontato che aveva seguito il mio percorso e che non si sarebbe mai immaginato che l’avrei fatto con tanta leggerezza”. Da qui, il racconto del giornalista di un retroscena mai svelato prima, con riferimenti all’esperienza maturata al Grande Fratello vip 7, rispetto alla quale Maurizio Costanzo si é detto sorpreso di lui e all’opinionista e moglie di Paolo Bonolis: ” Ad un certo punto Costanzo le ha detto “Facciamo così, mandategli un aereo lo pago io”. Pensa che emozione sarebbe stata per me”. Ma non é tutto.

Attilio Romita smentisce il triangolo con Sarah Altobello, dopo il Grande Fratello vip 7

Perché, un altro nuovo intervento a mezzo stampa, post-reality, del giornalista é occasione per Attilio Romita di pronunciarsi in merito al triangolo esploso al Grande Fratello vip 7, che lo vede protagonista insieme a Sarah Altobello e l’amore storico Mimma. Quest’ultima avrebbe messo fortemente in discussione il rapporto d’amore con il giornalista, che a breve intenderebbe convolare a nozze con lei. Il motivo della crisi d’amore? La vicinanza palesatasi tra il giornalista e la sosia di Melania Trump nella Casa del Grande Fratello vip 7.

“Nessuna cotta per Sarah, tra noi non c’è stato nulla! – tiene, quindi, a chiarire la sua posizione rispetto al tanto chiacchierato poliamore, Attilio Romita-. Solo amicizia e ci siamo fatti compagnia in casa durante il gioco. Io ho sempre amato Mimma e non ho mai messo in dubbio il nostro rapporto. Non ho piacere a vedere nemmeno filmati su questo tema di Sarah. Proprio perché le cose non sono andate come qualcuno le ha raccontate”. E in conclusione dell’intervento, l’ex Grande Fratello vip 7, poi, fa sapere: “Mimma tra l’altro non è stata bene per questa situazione. Io continuerò a scusarmi con lei. Riconquisterò la sua fiducia a piccoli passi“.











