Attilio Romita piange per la compagna Mimma Fusco al GF Vip: “Ha ragione su di me”/ “Sono irriconoscibile”

Attilio Romita disperato per la compagna Mimma Fusco: “Sono diventato irriconoscibile”

La lettera ricevuta dalla compagna Mimma Fusco in diretta al Grande Fratello Vip 2022 è stata per Attilio Romita un durissimo colpo. Il giornalista è non solo caduto in errore con alcune brutte frasi dette su Sarah Altobello – che gli hanno causato pesanti accuse in diretta, ma ha poi affrontato le recriminazioni della compagna, scritte nero su bianco e lette in diretta.

Attilio smaschera Ginevra e avverte Antonino/ "Se è fidanzata? A me lo ha detto..."

Tutto questo ha portato Attilio a vivere un momento di vero e proprio crollo oltre che di consapevolezza. “Ha ragione Mimma a dire che sono diventato irriconoscibile. Neppure mi riconosco quando parlo.”, ha dichiarato infatti in un successivo confessionale, lasciandosi poi andare ad un fiume di lacrime, nascosto in magazzino.

Sarah Altobello crolla e piange per Attilio: "Sconvolta"/ "Mi sono levata la pasta di bocca per darla a lui"

Crollo di Attilio Romita, Daniele Dal Moro al suo fianco

“La cosa più brutta che c’è in questa lettera è il finale: ‘Ti saluto’. Non mi aveva mai scritto una lettera così, questa volta si.” ha ancora aggiunto Attilio Romita in confessionale, continuando a riflettere sulla lettera della sua compagna. Il suo timore più grande ora è che Mimma non lo perdoni ma anzi decida di chiudere definitivamente la loro relazione.

A cercare di risollevare Attilio Romita c’è l’amico Daniele Dal Moro. “È un amico che ha sbagliato, – ha spiegato il giovane in confessionale, aggiungendo – credo che ad oggi il meglio che posso fare sia di dimostrare alle persone che sono fuori che è la persona che hanno sempre conosciuto”. Intanto Attilio si dice pentito degli errori commessi e spera che la sua compagna possa notarlo nei suoi rinnovati atteggiamenti e infine perdonarlo.

GF Vip, Anna Pettinelli asfalta Attilio Romita/ "Fuori subito! Peggior concorrente!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA