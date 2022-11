Attilio Romita, rivela ad Antonino una notizia dall’esterno/ Ha usato il cellulare?

Attilio Romita: spoiler su Ciacci?

Attilio Romita è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dopo una decina di giorni in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid. Dopo il suo rientro, il giornalista sembra essersi lasciato scappare uno spoiler dal mondo esterno. Ecco cosa è successo. Ieri sopra la casa di Cinecittà è volato un aereo dedicato a Ginevra Lamborghini, espulsa dal programma lunedì 3 ottobre, e Antonino Spinalbese: “Gin splendi – AS rifletti. GinTonic”. Sdraiato in giardino con Attilio Romita, Spinalbese ha ribadito come Ginevra Lamborghini, nonostante sia uscita dalla casa da più di un mese, sia molto amata fuori. A quel punto Attilio Romita ha detto: “Però non si capisce perché a Ciacci gli sputano in faccia nei supermercati. Così ha raccontato lui e a Ginevra…”. Antonino è rimasto molto colpito dalla notizia è ha replicato: “Addirittura? Come gli sputano in faccia?”.

I dubbi del web

Il commento di Attilio Romita non è passato inosservato e ha sorpreso tutti: il giornalista come fa a sapere di quanto accaduto fuori dalla Casa del GF Vip? Nel corso della puntata del 6 ottobre 2022, Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci hanno raccontato di aver ricevuto minacce di ogni tipo dopo quanto successo con Marco Bellavia: “Alfonso, andare in un supermercato a fare la spesa e la gente ti sputa… Una cosa terribile… Chiamandoti bullo”, aveva detto Ciacci. Quando l’ex gieffino ha raccontato queste cose in studio, l’audio con la casa era chiuso quindi Attilio non poteva essere conoscenza di queste dichiarazioni. “Ma Attilio come fa a saperlo? Ha usato il telefono quando era in hotel?”, si chiede un utente su Twitter. I concorrenti che stavano in isolamento per Covid hanno quindi avuto modo di usare il cellulare?

