Attilio Romita: “Sarah Altobello? Ho bisogno di una donna di un certo status”/ Scivolone e lite: “Classista!”

Attilio Romita, scivolone al Grande Fratello Vip 2022 su Sarah Altobello: “Non potrei permettermi di andare in giro con una donna così”

Brutto scivolone per Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022. La nuova diretta ripercorre gli ultimi passaggi del rapporto di Attilio e Sarah Altobello e la freddezza tra i due degli ultimi giorni dopo l’intervento di Mimma Fusco, compagna di Romita. In un confessionale lui arriva a sminuire duramente Sarah, con dichiarazioni che vengono poi appellate ‘classiste’ in Casa.

“Non mi potrei permettere di andare in giro a cena con le persone con le quali anche lavoro o frequento abitualmente con una compagna così ‘fru fru’ diciamo. – dice Attilio in confessionale su Sarah Altobello, e continua – Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status o la capacità di comunicare con persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male”.

Sarah Altobello sconvolta dalle dichiarazioni di Attilio Romita: è lite al GF Vip!

Sarah Altobello è basita e furiosa per le parole di Attilio: “Sono sconvolta! – esordisce – Non mi aspettavo questa ‘delicata’ osservazione sul mio conto, che non mi ha mai espresso. Ci sono rimasta male perché non sono una persona leggera! – e ancora – Ti faccio così vergogna? Che sono io? Non si tratta una persona che ti è stata accanto così!” Lui cerca di metterci una pezza ma fa peggio, dichiarando: “Sarah senza offesa è una tipologia di donna, divertente, affettuosa, gentile, ma a mio avviso il genere di donna che può essere al mio fianco corrisponde a Mimmuzza”.

