Attilio Romita, scontro totale al GF Vip con Antonella “Ragazzetta di Instagram”/ In Casa scoppia il caos

Mancano poche ore alla prossima puntata del Grande Fratello Vip ma tra le mura della Casa più spiata d’Italia si consuma l’ennesimo scontro al veleno tra Attilio Romita e Antonella Fiordelisi. Negli ultimi giorni i due concorrenti sono arrivati spesso alla lite per via di alcune affermazioni della gieffina su Daniele Dal Moro, parole non condivise nella forma e nella sostanza dall’ex mezzobusto che insiste nel chiederle di essere più “civile” e di non rivolgersi mai più a qualcuno in quei termini. Stavolta, il faccia a faccia sarebbe arrivato a un passo dalla spaccatura totale per via di alcune frasi dette da Attilio Romita proprio su Antonella Fiordelisi, secondo alcuni delle vere e proprie offese gratuite che sfociano nel classismo.

A un certo punto della discussione è intervenuto anche Edoardo Donnamaria, con una serie di “appunti” sulle parole spese dal giornalista nei confronti di Antonella Fiordelisi. La tensione sarebbe salita alle stelle dopo che Attilio Romita avrebbe detto di non voler interagire con una “ragazzetta di Instagram” come lei, di fatto liquidandola come una persona in cerca di un futuro nello spettacolo nonostante un curriculum da “senza arte né parte”. La reazione di Donnamaria non si è fatta attendere e ha aperto l’ennesima parentesi esplosiva in Casa, spingendo a una discussione in giardino dai toni piuttosto accesi e lividi.

Attilio Romita contro Antonella Fiordelisi: “Ragazzetta di Instagram”, Edoardo Donnamaria sbotta

Le parole di Attilio Romita contro Antonella Fiordelisi hanno innescato un nuovo terremoto nella Casa del Grande Fratello Vip, e a dire la sua è stato anche Edoardo Donnamaria. Innervosito dal presunto classismo del giornalista, il concorrente ha preso le difese della fidanzata definita dall’ex mezzobusto “ragazzetta di Instagram”: “Se parliamo di classismo allora io vengo da una famiglia di giuristi e posso parlare? Mio nonno scriveva le leggi e quindi ho diritto? Ma uno può parlare solo in base al successo che ha avuto nella vita? Se uno è un poveraccio non conta niente?“.

Tra i tre il caos era già scoppiato e aveva visto coinvolto anche Daniele Dal Moro, scagliatosi contro Antonella Fiordelisi al fianco di Attilio Romita dopo alcune frasi ritenute offensive. Il giornalista, nel sostenere l’amico Dal Moro, si era spinto avanti definendo i due come dei “selvaggi” e questo precedente ha spinto Edoardo Donnamaria a replicare alle parole spese contro Antonella Fiordelisi. La concorrente si è detta amareggiata per essere stata sminuita sul fronte professionale: “È un discorso che non mi aspetto da persone intelligenti“. Attilio Romita si è poi scusato, ma senza spostarsi di un millimetro dalla sua posizione di sostegno per Daniele Dal Moro: a suo dire Antonella continua a sbagliare, usando toni inopportuni e aggressivi contro il concorrente.











