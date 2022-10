Attilio Romita, scuse a Patrizia Rossetti al GF Vip: “Non sei imbecille”/ “Sono stato stupido, ero nervoso”

Attilio Romita contro Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip: confronto e scuse

Arriva il momento del confronto tra Attilio Romita e Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022. Dopo le accese discussioni degli scorsi giorni, Signorini li mette faccia a faccia e, dopo la visione delle accuse reciproche, Patrizia prende parola per chiarire la sua delusione.

“Avendo visto Attilio fare anche un simpatico spogliarello, a me per prima ha colpito questa ironia, chiaramente considerando la sua professione e il suo personaggio mi sono detta ‘Ah, ci farà vedere delle cose belle’. Quindi quando ti ho fatto quella nomination, credevo davvero che tu mi avresti risposto con la stessa ironia.” La Rossetti poi continua: “Spero che adesso tu abbia capito che la mia intenzione non era volerti del male, anche perché non potrei dire neanche che sei una persona che mi sta antipatica o che non ti sopporto…”

Attilio Romita si scusa con Patrizia Rossetti: “Non è imbecille!”

Attilio Romita fa allora un passo indietro, chiedendo scusa per aver esagerato con le parole durante lo sfogo: “Tutto vero, ha detto tutte cose che condivido. Ovviamente Patrizia non è una imbecille per alcuna ragione, consentite anche a me di avere un momento come quella sera. Sono stato stupido io a definirla così in un momento di nervosismo. Lei è un’adorabile rompiscatole comunque.”

