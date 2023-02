Attilio Romita smonta Antonella e Edoardo/ Bruganelli: “Cerca di mettere zizzania e…”

GF Vip 2022, Attilio Romita e il giudizio su Antonella ed Edoardo

Al Grande Fratello Vip 2022 si parla della coppia composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Chi non vede di buon occhio la coppia è Attilio Romita, secondo cui non reggeranno gli alti e bassi e la loro storia non proseguirà anche fuori dalla Casa. Il giornalista ne ha parlato con Sarah nella Casa e, quando i due giovani ne vengono a conoscenza in questa nuova diretta, rimangono indispettiti dalle sue dichiarazioni.

Antonella Fiordelisi smentisce le voci secondo cui, fuori dal Grande Fratello Vip 2022, lascerà Edoardo: “In realtà volevo prendere casa a Roma, ne abbiamo parlato più volte. Per me è una storia importantissima: il mio obiettivo è andare a convivere con lui, sarei disposta a trasferirmi da Milano a Roma“. Romita cerca però di spiegarsi: “In un momento in cui era molto arrabbiata con Edoardo, mi ha detto: ‘Se Edoardo continua a fare così, quando usciamo lo manderò a quel paese“. Antonella nega però di aver mai detto una cosa del genere.

Sonia Bruganelli dubita di Attilio Romita: “Cerca di mettere zizzania“

Nel confronto prende parola anche Edoardo Donnamaria. Non scorre buon sangue con Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 e, anche questa sera, ve n’è testimonianza: “Attilio ha detto che questo contesto ti porta spesso ad essere falsi, ed è esattamente quello che sta facendo lui da un po’ di tempo a questa parte. Sta facendo questo: sta giocando non rendendosi conto di fare una figura di m***a dopo l’altra“.

Attilio Romita difende il suo giudizio sulla coppia: “Il mio giudizio è che, dopo tutto quello che abbiamo visto tra loro, ho l’impressione che sia una coppia che difficilmente reggerà. Penso porteranno alla fine questo percorso, salvo poi capire se riusciranno a portare avanti la storia. Io dubito che ci riusciranno“. Tuttavia il pensiero del giornalista viene criticato anche in studio, con Sonia Bruganelli che lo accusa: “Io credo che Attilio non può fare coppia, quindi adesso cerca di mettere zizzania e di guadagnarsi il suo spazio lì, perché sicuramente lui lì ci vuole stare“.

