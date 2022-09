Attilio Romita, spogliarello al Grande Fratello Vip/ Il video diventa virale!

Grande Fratello vip 7, Attilio Romita diventa protagonista di uno spogliarello: la svolta hot

In molti lo ricorderanno per aver coperto il ruolo di mezzo busto al TG1 e ora torna al centro dell’attenzione mediatica con l’ingaggio nel cast del Grande Fratello vip 7, si tratta di Attilio Romita. L’ex timoniere del Tg targato Rai Uno si dà alla svolta audace a prova del trash stellare targato Grande Fratello vip 7, segnando a pochi giorni dal debutto in passerella come neo concorrente del gioco della Casa diversi momenti iconic che suggellano il suo cambiamento radicale in TV. In particolare é ora virale il momento che vede Attilio Romita darsi ad un sexy strip-tease, uno spogliarello registrato nel mezzo del gioco dei vipponi di Canale 5, sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia. Un sexy siparietto che Attilio Romita dedica alla coinquilina Patrizia Rossetti, che da quattro anni non consuma un rapporto carnale con un uomo, così come lei stessa ha ammesso nella Casa dei vip in questi giorni.

Attilio Romita gaffe al Grande Fratello Vip, frasi choc sulla Regina Elisabetta/ Provvedimento in arrivo?

Il video dello spogliarello é finito nel web, fino a diventare virale a poche ore dalla condivisione in rete. “Aiuto raga, é partito Attilio Romita, volo altissimo!” , grida un utente tra i vari commenti aggreganti rilasciati dal web a margine del sexy siparietto dell’ex mezzo-busto del TG1. Ma non é solo per lo strip-tease che Attilio Romita fa parlare di sé in questi giorni.

GF Vip, Attilio Romita asfalta Giucas Casella "vecchio bavoso"/ "Una cosa viscida..."

Attilio Romita: le dichiarazioni inaspettate sulla Royal Family

L’ex volto del TG1 ha ammesso di non nutrire stima verso la Royal Family, a pochi giorni dalla morte di Elisabetta II, la compianta regina che ha segnato nella storia le sorti di Regno Unito, Irlanda del Nord e i reami della Commonwealth:. “Non ce la faccio a provare questo amore per i reali. Però io proprio non vi capisco. Come fate ad essere innamorati di questa regina che poi è stata una delle più grandi nemiche di Lady Diana?! Avete tutta questa stima e rispetto per la famiglia reale, quando al suo interno ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…”

ATTILIO ROMITA CENSURATO AL GRANDE FRATELLO VIP 7: "REALI INGLESI? STUPRI E ORGE"/ Choc nella Casa!













© RIPRODUZIONE RISERVATA