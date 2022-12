“Attilio Romita uomo di piccola anima”/ Tonon: “Ha fatto cose che neanche da single”

Si torna a parlare di Grande Fratello Vip negli studi del programma di Canale Cinque, Mattino 5. Il focus è in particolare su Attilio Romita, uno dei protagonisti in negativo delle ultime settimane nella casa più spiata d’Italia. Recentemente il noto giornalista si è avvicinato a Sarah Altobello per poi allontanarsi in malo modo, sottolineando come lo stesso non sarebbe mai potuto uscire con una donna così. “Un atteggiamento vergognoso e maschilista – commentano dallo studio del quinto canale – quando deve portarla fuori con gli amici gli serve la donna meno esuberante”.

Patrizia Groppelli aggiunge: “Il problema è che questo signore ha fatto la figura del vecchio playboy con una ragazza sicuramente bella, l’Altobello io la adoro, non è una cima e questo lo sappiamo, è di una dolcezza incredibile, molto buona, il nostro Romita ha fatto la figura del vecchio playboy che vuole provarci con una giovane. Lui è scivolato alla grande negli ultimi cinque giorni ma il concorso che ha fatto prima non è stato male”. Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque chiarisce: “Altobello non è vero che non è una cima lei è molto lucida e per interpretare un personaggio bisogna essere molto bravi. Dopo che Attilio Romita ha ricevuto la lettera di Mimma lui ha fatto il passo indietro…”.

ATTILIO ROMITA, GROPPELLI: “69 ANNI? GLIENE DAVO DI PIU’”

In studio sul quinto canale anche Raffaello Tonon, che ha commentato il caso del giornalista Rai così: “Quando lui mangia la foglia e capisce che la moglie lo vuole far correre con un bastone nodoso (riferendosi alla lettera durissima scritta dalla moglie ndr) è uscito il vero lui che è un uomo di piccola anima, l’Altobello dal canto suo è invece una molto furba”.

E ancora: “Attilio Romita ha dato un bacio alla Rossetti… io queste cose non le faccio neanche da solo”, ma la Groppelli ha replicato: “Vedrai che quando avrai 90 anni lo farai anche tu. Ha 69 anni? Gliene davo qualcuno in più”. Di nuovo Tonon: “Secondo me hanno giocato male sia Attilio Romita che Sarah Altobello, ma è tornato il sereno”.

