Attilio Romita:”Con Mimma ho ritrovato l’intimità”/ “Al Gf Vip mi hanno bastonato. Mia figlia mi aveva…”

Attilio Romita e il rapporto con la compagna Mimma

L’avventura di Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 è finita e, in questo periodo, il giornalista ha provato a rimettere a posto i pezzi della sua relazione con la compagna Mimma, messa a dura prova dalla sua permanenza nella casa. Il ritorno a Bari non è stato subito roseo per Romita che, tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha spiegato di essere riuscito a recuperare il rapporto con Mimma, compresa anche l’intimità.

“All’inizio non voleva essere toccata visto che era rimasta scottata dalle immagini in cui Sarah Altobello mi dedicava le sue attenzioni al GF Vip. Invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità e spero di convincerla a sposarmi entro la fine di quest’anno”, ha detto il giornalista.

Attilio Romita e il rapporto con la figlia Alessia

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha rischiato di compromettere anche il rapporto tra Attilio Romita e la figlia Alessia che non è mai stata d’accordo sulla sua scelta di partecipare al reality. Ad oggi, dopo mesi trascorsi nella casa di Cinecittà, il giornalista dà totalmente ragione alla figlia. “Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: ‘Ti faranno a pezzi perchè sei un giornalista con una carriera di discreto successo’“, ha detto Romita che, ripercorrendo la propria avventura, è tornato a parlare di Edoardo Donnamaria.

“Lui e Daniele Dal Moro sono stati i primi due coinquilini con cui avevo cominciato a parlare. A un certo punto, però, Edoardo si è montato la testa e si è sentito il re della Casa convincendosi, forse, che avrebbe potuto vincere il reality. Così mi si è rivoltato contro accusandomi di essere sessista e classista“, ha concluso.











