Rossella Erra ha ottenuto successo in televisione pur non essendo nata come personaggio tv. Era infatti laureata in economia e lavorava come contabile quando ha ottenuto popolarità, dopo aver perso il lavoro. Del suo percorso abbiamo abbondantemente parlato ma non tutti sanno chi è realmente Rossella Erra e quale sia la sua vita privata. Il volto tv, nell’anti-giuria di Ballando con le Stelle, è sposata con Attilio Russo, già da ben prima che arrivasse il successo. Il marito di Rossella Erra è molto riservato e non ama esporsi dunque non sappiamo molto sul suo conto. Conosciamo però alcuni dettagli del loro rapporto.

Gabriele Cirilli, chi è? Le lacrime ricordando mamma Augusta: "Mi ha fatto da padre"/ "Avevamo tanti debiti"

I due stanno insieme da più di venti anni tanto che lui, in una lettera scritta per la moglie, parla di una squadra che c’è tra loro due, “sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra“. Il loro amore ha superato momenti complicati come quello della gravidanza che non arrivava mai e che poi, una volta giunta, ha portato nelle loro vite la splendida Beatrice, oggi una donna. Ma allo stesso tempo anche il difficile momento nel quale Rossella Erra aveva perso il lavoro e ancor più grave, la mamma, dunque era caduta in una profonda depressione. Attilio Russo è sempre stato al suo fianco.

Piero Barone ha una fidanzata?/ Il cantante de Il Volo: “Aspetto l’anima gemella…”

Attilio Russo, chi è il marito di Rossella Erra? I due si sono innamorati in Sardegna

Rossella Erra e Attilio Russo si sono conosciuti in Sardegna, dove erano in vacanza. I due si sono innamorati profondamente e da lì è cominciata la loro storia d’amore che ha vissuto alti e bassi e portato alla nascita di Beatrice. Nonostante all’inizio fosse restio ad un’esperienza della moglie in tv, alla fine Attilio si è convinto e anzi, oggi si dice molto felice perché grazie al mondo dello spettacolo, Rossella è tornata a sorridere.