Attilio Russo, ecco chi è il marito di Rossella Erra: dal periodo buio alla dolce dedica alla compagna rinata a Ballando con le Stelle

Da oltre vent’anni ormai nella vita di Rossella Erra, celebre “ambasciatrice del popolo” a Ballando con le Stelle, c’è il marito Attilio Russo. I due si sono conosciuti agli inizi degli anni duemila, durante una vacanza in Sardegna. All’epoca scattò un bellissimo colpo di fulmine che li ha portati a costruire una nuova vita insieme, tra grandi sogni, desideri e qualche contrattempo. Infatti Rossella Erra e suo marito Attilio Russo hanno vissuto momenti non facili, quando ad esempio non riuscivano ad avere figli, al punto che la showgirl pensò a soluzioni alternative.

Poi, però, nella fase più buia è arrivata la lieta notizia, con la nascita di Beatrice Maria Francesca. “Sono riuscita ad avere grazie a un miracolo”, ha raccontato l’opinionista di Milly Carlucci in una bella intervista rilasciata alla rivista settimanale “Di Più Tv”.

Rossella Erra racconta il suo matrimonio con Attilio Russo: “Il nostro segreto ed esserci sempre e fare squadra”

Benché Rossella sia piuttosto nota, grazie a Ballando con le Stelle, la sua relazione col marito è rimasta alla larga dei riflettori per un po’ di tempo. Poi però Rossella Erra non ha potuto fare a meno di condividere col pubblico una parte della sua sfera privata e della relazione amorosa con Attilio. Quest’ultimo, durante una delle tante puntate di Ballando con le Stelle, era intervenuto per esprimere la sua massima ammirazione nei confronti della compagna, spronandola a dare del suo meglio.

“Per me sei pura energia ed io non riesco ad immaginare le mie giornate senza la tua solarità”, le splendide pparole pronunciate da Attilio Russo durante il programma. Oggi i due viaggiano verso i venticinque anni d’amore e non potrebbero essere più felici di quanto costruito dal loro primo incontro.