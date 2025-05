La apprezziamo ormai da anni come voce fuori dal coro, giurata senza filtri e soprattutto passionale quando si tratta di esprimere giudizi. L’empatia di Rossella Erra ha conquistato i fan di Ballando con le stelle e probabilmente tale pregio ha fatto breccia anche nel cuore dell’uomo della sua vita, il marito Attilio Russo. In diverse occasioni abbiamo avuto modo di conoscerlo, in particolare dal punto di vista dell’intesa che riguarda il loro rapporto; nel salotto di Caterina Balivo non hanno disdegnato il racconto di aneddoti e riferimenti a quanto siano simbiotici dal punto di vista delle scelte di vita in virtù di un amore in costante crescita.

“Sempre fianco a fianco, come una squadra”, parole emblematiche quelle di Attilio Russo – marito di Rossella Erra – mediante un tenero messaggio fatto recapitare proprio durante una diretta de La Volta Buona di Caterina Balivo. Un pensiero che racchiude la bellezza del loro matrimonio, costruito su fondamenta scandite da unione e vicinanza reciproca. Spesso la giurata ha infatti sottolineato come, soprattutto nei momenti difficili, sia stato suo marito la spalla necessaria per ritrovare la serenità.

Rossella Erra e il marito Attilio Russo: la gioia per la nascita della figlia Beatrice Maria Francesca

Ma chi è Attilio Russo, marito di Rossella Erra? Diversamente dalla consorte, non è un personaggio noto dello showbiz. Il suo baricentro professionale è ben lontano dalla luce dei riflettori essendo impegnato in qualità di ufficiale delle forze armate. Tra un impegno e l’altro però, non manca nel partecipare – come anticipato – a simpatiche interviste doppie con la giurata di Ballando con le stelle. A rendere ancor più felice il loro rapporto spicca la nascita della figlia, Beatrice Maria Francesca, arrivata quando ormai Rossella Erra sembrava doversi convincere ad escludere la possibilità di dare alla luce dei figli. Una gioia immensa che ha reso ancora più indissolubile il loro rapporto.