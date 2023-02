Attilio Russo, la lettera del marito di Rossella Erra/ “Alla tv dico grazie perché…”

Durante la diretta di ieri di Nei tuoi panni era presente, nel salotto di Mia Ceran, Rossella Erra e il marito Attilio Russo. Quest’ultimo, poco prima della trasmissione ha chiesto a Mia di poter prendere parte della trasmissione per leggere una dedica alla moglie, nel giorno di San Valentino. Una lettera scritta con il cuore, che ha lasciato tutto lo studio di Nei tuoi panni in lacrime e che è culminata con un bellissimo mazzo di rose che Rossella Erra ha ricevuto dal marito Attilio Russo.

Rossella Erra: la commovente lettera del marito Attilio Russo

“Rossella, scrivere queste righe e leggerle qui davanti a tutti non è facile per me”, inizia a recitare, quasi con la voce rotta, Attilio Russo, marito di Rossella Erra. “Mi conosci, sono riservato e di poche parole, ma oggi ho deciso di prendere il coraggio a due mani e di vincere la mi timidezza per provare a spiegarti cosa sei per me. Da 22 anni siamo una squadra, sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra”.

“Forse per qualcuno sei eccessiva, chiassosa e troppo colorata“, continua Attilio Russo, marito di Rossella Erra, leggendo la sua commovente lettera a Nei tuoi panni, “per me invece sei pura energia e non riesco ad immaginare le giornate senza la tua solarità. È vero, devo dividerti con la televisione, accesa 24 ore su 24, però non ti ho mai detto che alla televisione devo dire grazie perché ti ha tirato fuori da un momento buio, in cui avevi perso fiducia in te stessa e nella vita, grazie perché ti ha fatto rinascere e tornare ad essere la rossella che quell’estate in Sardegna mi ha fatto perdere la testa, grazie perché ti ha fatto vivere momenti che non dimenticheremo mai, grazie perché ha riacceso sul tuo volto quel sorriso che mi fa innamorare di te ogni giorno. Sono e sarò sempre il tuo primo fan e ti amo oggi, più del primo giorno”, conclude Attilio Russo, marito di Rossella Erra, con lei davanti, commossa.

