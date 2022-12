Attilio smaschera Ginevra e avverte Antonino/ “Se è fidanzata? A me lo ha detto…”

Attilio Romita sul caso Ginevra Lamborghini: “Fidanzato? Non vuole parlarne ma…”

Dentro la casa del Grande Fratello VIP 2022, Attilio Romita e Antonella Fiordelisi parlano di Ginevra Lamborghini. A loro, come del resto a molti internauti, non è chiaro se la showgirl sia fidanzata, ma a quanto pare fuori dalle mura di Cinecittà c’è una situazione non del tutto chiusa a livello sentimentale. Ed è proprio questo il motivo che tiene Antonino Spinalbese sul chi va la, dato che non vorrebbe mai trovarsi dall’altra parte della barricata. Attilio, che ha legato molto con il ragazzo, in una conversazione con la Fiordelisi sostiene che il gieffino ha provato parecchie emozioni nel suo rapporto con Ginevra.

Il suo ingresso nella casa, infatti, è stato interpretato da molti concorrenti come “funzionale” al flirt con il buon Spinalbese, che però come dicevamo continua ad andarci coi piedi di piombo.”Tra loro non è scoppiato ancora nulla ma magari è scoppiato e non lo sappiamo…”, commenta Antonella nel dialogo con Romita. “Lei ha fatto capire di non voler parlare di questa cosa. Se è ancora fidanzata? Gliel’ho chiesto direttamente e a me risposto di sì”, rivela il giornalista.

Attilio Romita smaschera Ginevra Lamborghini e avverte Antonino: “Non voleva parlare di questa cosa, ma è fidanzata”

Attilio, quindi, non ci pensa due volte a mettere in guardia Antonino, che a sua volta sa benissimo di essere in una situazione non semplice. “Mi ha detto che non sono stato io la causa…e quando le ho detto che si era lasciata lei mi ha interrotto, poi sono andato avanti io col discorso. Se lei fosse fidanzata, il pensiero di mettermi al posto del suo fidanzato…“, sottolinea Spinalbese tra dubbi e perplessità.

“Sinceramente non voleva parlare di questa cosa ma a domanda specifica su questa cosa, che aveva provato delle emozioni, ha detto che non era finita. Con Antonino ha detto che va bene così come è. Quella cosa lì però non si è chiusa…”, ribadisce quindi Attilio parlando direttamente con il vippone. Una situazione intricata, che sta appassionando il pubblico del Grande Fratello VIP 2022. Come si evolverà?

