IL CASO COTTINEAU SI ALLARGA IN FRANCIA: LE ACCUSE CHOC PER PEDOFILIA SU DISABILI E BIMBI INNOCENTI

È un periodo nefasto e nero per la Francia con gli ultimi (e tanti) casi di pedofilia che esplodono nell’opinione pubblica nazionale e che, come il caso Cottineau, non possono che fuoriuscire anche all’estero con lo choc per quanto raccolto nelle accuse dei giudici. L’ultima barbarie arriva da Oudon, vicino Nantes, dove già lo scorso 25 settembre l’attivista LGBTQ ed ex candidato de La France Insoumise (il partito di sinistra di Melenchon, ndr) venne arrestato con l’accusa gravissima di aver violentato una bimba disabile di appena 4 anni.

Le indagini sono proseguite per mesi e ora sarebbe emerso un coinvolgimento ancora più ampio per l’assistente sociale Pierre-Alain Cottineau, già coinvolto in indagini su presunte inclinazioni pedofile con potenziali atti di stupro e violenze: secondo i giudici di Nantes, l’attivista ed esponente della sinistra francese sarebbe a capo di una rete criminale illegale di pedopornografia digitale. Finora sarebbero state individuate 4 vittime innocenti, dai 5 anni fino addirittura a 5 mesi di età: Pierre-Alain Cottineau era un assiste sociale familiare molto stimato in Francia, anche per le sue battaglie per i diritti LGBTQ e la sua militanza politica con Melenchon nonostante la giovane età (32enne).

È però proprio a partire dal video in cui si vedrebbe con chiarezza lo stupro pedofilo di Cottineau ai danni della bimba di 4 anni (pure con disabilità intellettiva) che le indagini degli inquirenti hanno scoperto la vasta rete criminale con altri minori coinvolti e con lo stesso attivista che sarebbe a capo del gruppo illegale, assieme ad altri tre uomini tutti già arrestati in questi giorni. L’accusa ulteriore è che venivano organizzati video e violenze diffondendo poi le immagini e i filmati degli orrori, come denuncia il giornalista di Mediaset Leonardo Panetta, postando sui social gli ultimi aggiornamenti dalla Francia sul caso Cottineau.

Francia. Attivista per i diritti Lgqbt, presidente di associazione per i diritti umani, ex candidato della sinistra di Melenchon, assistente sociale.

Pierre Alain-Cottineau, 32 anni, era una figura molto considerata nella provincia di Nantes, tanto da essere ritenuto idoneo ad… pic.twitter.com/qBfZTHic90 — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) February 25, 2025

DAL CHIRURGO STUPRATORE AL CANDIDATO DI LFI: LA FRANCIA TRAVOLTA DAI CASI DI PEDOFILIA (E LA CHIESA NON C’ENTRA)

Già all’epoca dell’arresto a settembre, il partito di Melenchon prese subito le distanze dall’attivista arcobaleno Cottineau, rilevando l’immediata espulsione dell’esponente di LFI dopo «l’orrore scoperto». Il caso enorme esploso nella Loira ora rischia appunto di allargarsi con la rete pedopornografica criminale che sarebbe alla base di altri episodi choc alla presenza di Cottineau. Nelle prime perquisizioni effettuate già in autunno dallì’OFMIN (l’organo di indagini contro la pedopornografia digitale in Francia, ndr) erano state scoperti diversi materiali espliciti con minori, poi diffuse su Telegram non solo in patria ma anche all’estero (ad esempio verso l’Olanda, con la conferma della polizia locale di una rete parallela di pedofili).

Rischia da 10 anni fino all’ergastolo l’attivista LGBTQ, accusato dalla Procura di Nantes di stupro con atti di violenza, tortura, barbarie e violenze su minori di 15 anni: si aggiunge ora il capo di imputazione sulla «detenzione e diffusione di immagini pornografiche di minore». Dal tremendo caso Pelicot, al recente processo contro il chirurgo Joël Le Scouarnec (che per anni avrebbe abusato di quasi 300 vittime, di cui molti minorenni, durante le anestesie in ospedale) fino alle accuse contro Cottineau: la Francia è sempre più travolta, non solo a livello mediatico, dai casi di abusi e di pedofilia. E questa volta la Chiesa non c’entra assolutamente nulla, a riprova del fatto che – al netto delle ondate di indignazione mediatica – il dramma della pedofilia è tutt’altro che un tema legato solo a certi ambienti ecclesiali, ma rappresenta un allarme generale per l’intera comunità sociale.