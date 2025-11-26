Immagini forti quelle riprese da una telecamera bodycam di una poliziotta, aggredita da un attivista Pro Pal con un martello: cosa è successo, i dettagli

Le telecamere delle forze dell’ordine hanno ripreso gli attacchi di alcuni attivisti Pro Pal di Palestine Action, un gruppo in difesa della Palestina, avvenuti in un’azienda israeliana della difesa con sede in Gran Bretagna; il filmato, registrato dalle bodycam degli agenti, è stato pubblicato di recente da Sky News UK.

Delitto di Garlasco/ Il giudice Vitelli: “Muschitta attendibile? Il processo a Stasi sarebbe stato inutile"

Sei attivisti sono stati arrestati e sono in attesa del verdetto del processo, accusati di furto con scasso aggravato, ma anche di disordini e danneggiamento, anche se rimandano al mittente ogni accusa. I filmati di cui sopra sembrerebbero però confermare i reati e sono stati acquisiti dal tribunale proprio come prova del processo. Secondo l’accusa, sei pro-Pal con tute rosse hanno fatto irruzione in una fabbrica di Elbit Systems UK in quel di Bristol, in quello che viene definito un attacco “meticolosamente organizzato” nelle prime ore del 6 agosto dello scorso anno. I responsabili sono tutti molto giovani, di età compresa fra 21 e 31 anni, e del gruppo fanno parte anche 4 ragazze.

Cartelli stradali con bordo verde avvistati nel Regno Unito/ Cosa sono: arriveranno anche in Italia?

La posizione peggiore è quella del 23enne Samuel Corner, che è accusato di aver colpito il sergente di polizia Kate Evans con un martello, provocandole delle lesioni molto gravi, leggasi la frattura della colonna lombare. Nella giornata di lunedì scorso, stando a quanto riferisce Sky News, i tre agenti che hanno risposto alla chiamata di soccorso hanno testimoniato presso la Woolwich Crown Court mostrando appunto i filmati registrati dalle loro bodycam.

ATTIVISTA PRO PAL AGGREDISCE POLIZIOTTA: COSA EMERGE DAL VIDEO

Nel video emerge che una guardia giurata era stata immobilizzata dai sei pro-Pal, ma anche la vernice rossa sparsa ovunque e i danneggiamenti a colpi di martello. In un’altra clip si vede anche un uomo, presumibilmente Corner, che colpisce con un martello l’agente Buxton mentre gli è sopra la schiena durante una colluttazione con un altro sospettato. “Quando ci ha raggiunto, mi ha colpito più volte con un martello ”, ha detto il poliziotto, che poi ha aggiunto: “Ero spaventato. Credo che abbia colpito il mio polpaccio destro e la mia radio da lavoro. Ho avuto un dolore piuttosto forte in quella zona della gamba e mi ha anche procurato dei lividi”.

Liliana Resinovich/ Sergio sulla nuova testimonianza: “Spuntano sempre in determinati momenti...”

Buxton ha poi raccontato di aver visto l’uomo colpire la collega Evans alla schiena mentre era inginocchiata nel tentativo di bloccare un altro sospettato. “Ricordo di aver alzato lo sguardo e di aver visto l’agente Adams – ha raccontato la stessa poliziotta – per qualche motivo, con un’espressione scioccata, e poi ho sentito dolore alla schiena”. E ancora: “È stato semplicemente uno shock enorme che mi ha attraversato tutta la schiena, un tonfo sulla schiena che ha attraversato tutto il corpo, estendendosi fino alle gambe. Penso di essere rimasta sbalordita all’inizio, non sapevo cosa fosse, non ne avevo idea e ricordo di essermi guardata intorno e di aver visto un uomo con un martello dietro di me”.



ATTIVISTA PRO PAL AGGREDISCE POLIZIOTTA: IL RACCONTO DELLA VITTIMA

La Evans pensava di avere la “spina dorsale frantumata”, aggiungendo: “Ricordo di aver appoggiato il piede destro e il dolore è aumentato vertiginosamente”. La poliziotta fortunatamente non ha subito un infortunio serio, ma ha avuto dei problemi per diversi mesi (non ha lavorato fino ai primi di novembre) dopo il colpo e ha preso antidolorifici per gestire il “dolore intenso”. Una volta che è stato arrestato, Corner si è lamentato che le manette fossero troppo strette, per poi accusare i poliziotti di essere “complici di genocidio”, ha spiegato ancora la Evans in tribunale, aggiungendo “qualcosa sull’omicidio di bambini”.

Dopo l’udienza di lunedì il processo andrà avanti per stabilire quali reati abbiano commesso i sei di Palestine Action, ma l’aggressione ai due poliziotti sembrerebbe essere ormai conclamata proprio grazie alle preziose immagini delle bodycam: vedremo cosa succederà. Qui il video dell’aggressione.