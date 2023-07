Attivista trans incita alla violenza al Londron Pride/ Video “Colpite in faccia femministe contro i trans!”

Oltre a diventare virale, sta facendo scalpore nel Regno Unito un video in cui si vede l’attivista trans Sarah Jane Baker incitare la folla durante il London Pride. «Se vedete una Terf datele un pugno sulla sua fo**uta faccia!», ha urlato mentre sventolava una bandiera antifascista. Il riferimento è alle femministe critiche del genere, a cui è stato data la definizione di “femministe radicali trans escludenti“. Terf è, dunque, un acronimo nato nei circoli femministi degli anni ’70 che rifiutano, perché si definiscono solo “femministe radicali”.

Sui social si è rapidamente diffuso il video del suo intervento, che la stessa Sarah Jane Baker ha condiviso sui suoi canali, ma non per lo stesso motivo. Infatti, stanno montando le proteste per questo messaggio violento diffuso in piazza. Sono così partite segnalazioni, ma c’è anche chi si è rivolto direttamente alla polizia britannica, anche in virtù dei precedenti dell’attivista trans, che infatti ha avuto diversi problemi con la giustizia.

Sarah Jane Baker, infatti, ha trascorso trent’anni in carcere per tentato omicidio e rapimento. In altre manifestazioni, negli anni scorsi, la stessa attivista aveva dichiarato alla folla di essere stata «in prigione perché violenta». Inizialmente arrestata per aver rapito e torturato il fratello della matrigna, è stata poi condannata mentre era dietro le sbarre anche per il tentato omicidio di un altro detenuto. Infatti, ha ammesso di essere stata «violenta», di aver avuto problemi di salute mentale («ero malata di mente») e di essere stata «povera».

Sarah Jane Baker, che ha scritto un libro (Transgender Behind Prison Walls), aveva anche provato ad entrare in Parlamento per «invitare tutti a drogarsi». Un personaggio, dunque, controverso. Peraltro, non è la prima volta che fa discutere per la sua partecipazione a delle manifestazioni. Nel 2021 apparve alla marcia del Trans Pride di Londra, dove i manifestanti tenevano cartelli con scritte “uccidi JK Rowling“, la scrittrice britannica nota per essere una femminista critica, e “sii trans, commetti crimini“.

