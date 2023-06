Attivista trans: “Nelle manifestazioni c’è gente di estrema destra”/ “Dichiarazioni di natura genocida”

La consulente per la diversità del Dipartimento del servizio civile in Inghilterra è stata criticata per aver collegato i gruppi per i diritti gender all’estrema destra. Saorsa-Amatheia Tweedale, l’ambasciatrice transgender del Dipartimento per il lavoro e le pensioni (DWP), ha affermato che fascisti che facevano i saluti nazisti erano stati “accolti” durante le manifestazioni dai cosiddetti attivisti critici sul cambio di genere, in Australia. Ha poi spiegato che alcuni leader del movimento – che credono che il sesso biologico non possa essere cambiato – hanno fatto “dichiarazioni di natura genocida“. Ha così invitato il sindacato a “lavorare con i gruppi antifascisti” per mostrare “come può essere il genocidio” all’interno della “narrativa anti-trans”.

Agricoltura britannica, crisi dopo la Brexit/ Aziende chiuse, costi alti e carenza di prodotti

I commenti sono arrivati in una mozione di emergenza presentata alla conferenza della scorsa settimana a Brighton del sindacato dei servizi pubblici e commerciali (PCS). La mozione invitava i delegati a notare che “la presenza di attivisti di estrema destra alle manifestazioni critiche di genere in Australia è stata accolta con favore dagli organizzatori anche quando hanno fatto i saluti nazisti”. Allo stesso modo sarebbero state accolte senza problemi le “dichiarazioni di natura genocida fatte da alcuni” .

GIULIA TRAMONTANO/ Come si può chiamare l'omicidio del bimbo "interruzione di gravidanza senza consenso"?

Saorsa-Amatheia Tweedale contro gli organizzatori dell’evento

Le dichiarazioni di Saorsa-Amatheia Tweedale sulle manifestazioni australiane sono state contestate: gli organizzatori hanno affermato che il gruppo di estrema destra ha fatto irruzione durante l’evento per causare problemi ed è stato lasciato passare dalla polizia. La signora Tweedale è rappresentante sindacale per la filiale del DWP a Bradford, ma è anche ambasciatrice della diversità nazionale del dipartimento per le questioni trans. La donna ha invitato il consiglio esecutivo nazionale del sindacato a produrre un volantino e una campagna “che evidenzi i legami tra l’estrema destra, il fondamentalismo religioso e le ideologie critiche sul gender“. Ha anche chiesto all’organo di governo del PCS di “promuovere una comprensione di come può apparire il genocidio nelle narrazioni anti-trans”.

Macron, mea culpa su polveriera russo-ucraina/ “Paesi Est Europa andavano ascoltati”

I critici hanno sottolineato che le opinioni critiche sul gender sono protette dalla legge e sono comuni tra le femministe di sinistra. Un funzionario pubblico ha replicato: “Usare la parola genocidio per descrivere la credenza che il genere sia reale è un insulto alle vittime di veri e propri genocidi”. La signora Tweedale non avrebbe risposto alle richieste di commento e avrebbe impedito al Mail di vedere i suoi post su Twitter.











© RIPRODUZIONE RISERVATA