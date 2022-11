Attivisti ad Amsterdam occupano la villa del russo Volozh/ Tribunale dà loro ragione

Amsterdam, attivisti occupano la villa di Volozh

Un gruppo di attivisti, ad Amsterdam, ha occupato la villa di Volozh, fondatore di Yandex, il Google russo. L’imprenditore, sottoposto a sanzioni Ue, ha dovuto vedere il proprio palazzo preso di mira da abusivi, che si sono introdotti nell’abitazione situata in Vossiusstraat del quartiere Amsterdam-Zuig. Lo scopo dei manifestanti era quello di attirare l’attenzione sulla crisi degli alloggi nella capitale olandese, dove a detta degli attivisti “i diritti dei miliardari sono più tutelati di quelli delle persone vulnerabili”.

“È ovvio che limitare i diritti dei miliardari e degli oligarchi russi non è una priorità per le autorità olandesi”, avevano spiegato gli attivisti. Infatti, nonostante le sanzioni imposte a Volozh le autorità olandesi non hanno sequestrato i suoi beni. Al momento la ‘townhouse’ di Volozh risulta essere “congelata” e non può essere né venduta né affittata. Mercoledì scorso, un tribunale olandese ha stabilito che gli abusivi non dovevano lasciare la proprietà. Una delle attiviste, al Guardian, si è detta sollevata dal verdetto del giudice. “La legge è finalmente dalla nostra parte”, ha affermato.

Amsterdam, il tribunale dà ragione agli attivisti

Volozh è stato sottoposto alle sanzioni dell’UE a giugno dopo l’accusa di sostenere “materialmente o finanziariamente” la Russia nella guerra contro l’Ucraina. Inoltre, esponenti dell’opposizione russa hanno sostenuto il google russo Yandex censurava articoli critici nei confronti del Governo, sostenendo narrazioni favorevoli al Cremlino. L’UE ha accusato Yandex di “promuovere i media e le narrazioni statali nei suoi risultati di ricerca e declassare e rimuovere contenuti critici nei confronti del Cremlino, come i contenuti relativi alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina“.

Volozh ha commentato la dichiarazione UE come “fuorviante” e si è dimesso dalla sua posizione di amministratore delegato per evitare che anche Yandex fosse preso di mira da sanzioni. Heleen over de Linden, avvocato olandese che ha rappresentato gli attivisti che hanno occupato la villa del russo ad Amsterdam, ha commentato così la sentenza: “Ero convinta che avessimo ragione, ma ero comunque un po’ sorpresa di vedere il giudice concordare con le nostre argomentazioni. Queste sanzioni sono nuove, quindi non abbiamo avuto molti casi come questo prima”.

L’avvocato di Volozh, John Wolfs, ha sostenuto che il suo cliente stava ristrutturando l’appartamento con l’obiettivo di trasferirvisi successivamente con la sua famiglia. “La loro residenza principale è altrove. Ma poiché le attività del signor Volozh si svolgono in Europa, visitano regolarmente Amsterdam. Pensano che sia una bella città”. Yvo Amar, specialista nel campo delle sanzioni e del controllo delle esportazioni, ha affermato: “Un individuo sanzionato non è autorizzato a ristrutturare il suo appartamento a meno che il suo appaltatore non abbia ricevuto un’esenzione dal ministero delle finanze. La casa cresce di valore dopo che la rinnovi. Ciò va contro le sanzioni”.

