Attivisti anti-petrolio prendono a martellate la teca del capolavoro di Velázquez/ Video, choc a Londra

Nuova azione plateale degli eco-attivisti anti-petrolio di Just Stop Oil. Due giovani sono stati arrestati dopo aver rotto il pannello di vetro protettivo che copriva la Venere Rokeby, il famoso dipinto ad olio di Diego Velázquez, alla National Gallery di Londra.

Non si tratta della prima protesta plateale del gruppo ambientalista. Già recentemente, infatti, Just Stop Oil ha già condotto azioni simili contro famose opere d’arte ed edifici pubblici: la dimostrazione di oggi è avvenuta per chiedere al governo britannico di sospendere immediatamente tutte le licenze per l’esplorazione, lo sviluppo e la produzione di combustibili fossili nel Regno Unito.

Follia a Londra

Just Stop Oil ha spiegato che i due attivisti hanno scelto di prendere di mira il dipinto ad olio del XVII secolo di Velázquez, uno dei capolavori più celebri dell’artista spagnolo, perché era stato precedentemente tagliato come parte del movimento delle suffragette che chiedeva i diritti delle donne nel 1914. “Le donne non hanno ottenuto il diritto di voto tramite il voto: è il tempo delle azioni, non delle parole. È ora di farla finita con il petrolio”, quanto affermato dai due dimostranti. “La politica ci sta deludendo. Ha deluso le donne nel 1914 e sta deludendo anche noi adesso”. La polizia di Londra ha confermato l’arresto di due persone con l’accusa di danneggiamento criminale. La National Gallery ha dichiarato che il dipinto è stato rimosso dalla mostra in modo che i conservatori possano esaminarlo. “La coppia sembrava colpire “La Toilet of Venus” (“The Rokeby Venus”) di Velázquez con quelli che sembravano martelli di salvataggio di emergenza. La stanza è stata sgomberata dai visitatori ed è stata chiamata la polizia”, ha affermato il museo in una nota. Si stima che il valore della tela si aggiri attorno ai 90 milioni di euro.

NEW – Hammer attack on painting in the National Gallery, London.pic.twitter.com/1s79Hau0Zr — Disclose.tv (@disclosetv) November 6, 2023

