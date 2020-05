Attività motoria, sportiva e passeggiate/ Cosa cambia con la Fase 2?

Pubblicità

Con il 4 maggio arriva il via alla Fase 2 e tanti cittadini si chiedono cosa sia consentito e cosa no. Cosa cambia per quanto riguarda attività motoria/sportiva e passeggiate? Le Faq del Governo forniscono delle risposte in merito al Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e ci sono importanti novità per sportivi e non. Oltre all’attività fisica svolta nelle abitazioni, sarà possibile fare attività motoria e sportiva anche all’aperto.

Ovviamente ci sono delle regole da seguire a proposito dell’emergenza coronavirus: in primis sarà possibile svolgere jogging o altre tipologie di sport solo individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. Sarà consentito fare attività fisica non più solo in prossimità della propria abitazione. E’ prevista la presenza di un accompagnatore per minori o per persone non completamente autosufficienti. Sarà inoltre consentito accedere a parchi, ville e giardini pubblici, sempre nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Per ciò che concerne i bambini, invece, non sarà possibile utilizzare le aree attrezzate per il gioco dei bimbi.

ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA E PASSEGGIATE: COSA CAMBIA CON FASE 2

Per chi svolge attività motoria all’aperto sarà obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro, mentre per chi svolge attività sportiva sarà obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di due metri. Naturalmente restano vietati gli assembramenti. Il Governo ha inoltre precisato che sarà possibile utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto, ma resta la misura di sicurezza legata alla distanza interpersonale.

Per quanto riguarda le passeggiate, invece? Oltre alle necessità già note – andare al lavoro, motivi di salute o necessità (inclusa la visita ai congiunti) – sarà possibile passeggiare per svolgere attività sportiva all’aperto. Attenzione però: sono ammesse solo se strettamente necessarie per spostamenti giustificati da uno dei motivi di sicurezza sopra elencati.



