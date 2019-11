Atto di forza/ Video, su Rete 4 il film cult con Arnold Schwarzenegger (14 novembre)

Atto di forza è l’appuntamento da non perdere per la seconda serata di Italia 1 questo 14 novembre 2019. Si tratta di una pellicola del 1990 prodotta negli Stati Uniti d’America dalla Carolco International per la regia di Paul Verhoeven, il soggetto è stato scritto da Philip K. Dick mentre la sceneggiatura è stata adatta da Ronald Shusett, Dan O’Bannon, Jon Povill e Gary Goldman. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jost Vacano, le musiche della colonna sonora è stata composta da Jerry Goldsmith in collaborazione con Bruno Louchouam. Nel cast figurano tra gli altri Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Ronny Cox, Michael Ironside ed una giovanissima Sharon Stone.

Atto di forza, la trama del film

Sempre per Atto di forza diamo uno sguardo alla trama. Nell’anno 2084, in un mondo futuristico capace di colonizzare il pianeta Marte rendendolo vivibile un uomo di nome Quaid è alle prese con continui incubi che lo vedono sul pianeta rosso alle prese con una terribile caduta che pare ucciderlo facendogli scoppiare il cranio. Da sempre ossessionato da questa vicenda un giorno Quaid contravviene ai consigli del suo amico fraterno Harry e si reca presso una società specializzata nel fare vivere viaggi virtuali ai propri clienti. Lui sceglie ovviamente un viaggio su Marte impersonando un agente segreto in missione segreta in maniera tale da rendere il viaggio ancora maggiormente avvincente. Questo genere di esperienza avviene con un innesto nella memoria ma tuttavia qualcosa non va come dovrebbe e Quaid si risveglia prima del previsto gridando di essere stato scoperto. In pratica sembra che l’innesto abbia risvegliato in lui antichi ricordi. Non appena i responsabili dell’agenzia si accorgono che nella mente di Quaid era già stato effettuato un innesto, decidono di cancellare l’esperienza su Marte temendo una ritorsione e si sincerano di mettere l’uomo su un taxi e di inviarlo a casa. Una volta sceso dal taxi, Quaid abbastanza frastornato si ritrovanti davanti ai propri occhi l’amico Harry che insieme ad alcuni uomini lo assale. Quaid per sua enorme sorprese si renderà conto di essere particolarmente abile nel combattimento mettendo fuori gioco tutti i propri avversari. Tornato a casa dovrà constatare che anche la moglie Lori non è chi di diceva di essere ma una sorta di spia che allerta altri agenti che attaccano nuovamente l’uomo. Avuta la meglio anche in questa occasione, Quaid sarà avvicinato da un tizio che asserisce di essere stato in passato un suo collaboratore e per suo stesso ordine gli da una valigetta grazie alla quale scoprirà tutta la verità sul suo passato di agente e di quanto effettivamente sta accadendo su Marte.

