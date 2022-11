Attraverso i miei occhi/ Su Canale 5 Amanda Seyfried e un golden retriever

Attraverso i miei occhi, film di Canale 5 diretto da Simon Curtis

Attraverso i miei occhi va in onda oggi, martedì 15 novembre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. La visione dello stesso è consigliata ai minori solo se accompagnati da un adulto per i delicati temi trattati. Attraverso i miei occhi è un film diretto da Simon Curtis (il regista di Downtown Abbey II Una nuova era) con la sceneggiatura di Mark Bomback (noto, tra gli altri lavori, per aver scritto soggetto e sceneggiatura di Die hard).

Tra i protagonisti del film Attraverso i miei occhi spiccano Milo Ventimiglia (Joker Wild card, Creed II) e Amanda Seyfried (Ted II, Mank). Quanto al cane, vero e proprio protagonista della storia, è niente meno che Kevin Costner a doppiarlo, con Gigi Proietti nella versione italiana. La colonna sonora porta il nome dei compositori Volker Bertelmann e Dustin O’Halloran, già compagni di musiche nella pellicola Ammonite.

Attraverso i miei occhi, la trama del film

La trama del film Attraverso i miei occhi parla del golden retriever di nome Enzo, voce narrante della storia della sua vita durante il film. Adottato dal pilota di Formula1 Denny Swift (che ha chiamato così il suo cane in onore di Enzo Ferrari), il cane narra delle vicende della sua famiglia, con Denny spesso via per lavoro e la moglie Eve che morirà per un tumore nel corso del film. I genitori della moglie intimano a Denny di rinunciare alla custodia di sua figlia in loro favore, viste le sue prolungate assenze, arrivando a denunciarlo in seguito a uno scontro fisico avuto col suocero. Nel mentre, al pilota arriva un’offerta di lavoro dalla scuderia Ferrari, in Italia – offerta che è inizialmente costretto a rifiutare visto il processo al quale dovrà dovrà presenziare di lì a breve.

A corto di soldi, però, Denny si accinge ad accettare l’accordo coi suoceri, prima che Enzo il cane non gli faccia intendere che non è la pista giusta da seguire. La situazione è destinata a migliorare, dal momento che Denny verrà assolto in processo con l’aiuto della suocera pentita, il che gli permette di accettare il lavoro in Italia e trasferivisi con la figlia. La seconda metà del film, e quindi del racconto del cane, è intervallata da scene che mostrano l’invecchiamento e la carenza di salute di quest’ultimo, tanto da rendersi conto che morirà di lì a poco facendolo intuire anche a Denny. La scena finale del film è un commevente richiamo all’amicizia di Enzo e del suo amico Denny.











