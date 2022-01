Attraverso i miei occhi/ Su Canale 5 il film con Milo Ventimiglia

Attraverso i miei occhi, film di Canale 5 con Amanda Seyfried

Attraverso i miei occhi va in onda oggi, 25 gennaio 2022, dalle 21,30 su Canale 5. Nel cast nel ruolo di Denny Swift troviamo il giovane talento Milo Ventimiglia, classe 1977, per molto tempo al fianco nella vita di Alexis Bledel, attrice con la quale ha girato il celebre telefilm ‘Una mamma per amica’. Tra gli altri successi di Milo Ventimiglia, americano con origini italiane, per la precisione, siciliane, ricordiamo anche ‘Rocky Balboa’ nel ruolo di Jr, il figlio del pugile detto lo ‘Stallone italiano’, oppure la divertente commedia ‘Un weekend da bamboccioni 2’, con Adam Sandler, prima del nostro film anche nel cast di ‘Ricomincio da me’, con Jennifer Lopez.

Al suo fianco Avery “Eve” Swift è la bella Amanda Seyfried, un’attrice che ha saputo trovare il suo spazio nello showbiz internazionale, celebre per film come ‘Mamma mia!’ nel quale è Sophie Sheridan, la figlia di Meryl Streep, oppure in ‘Tradire è un’arte – Boogie woogie’, accanto a Gillian Anderson, distribuito in Italia solamente in DVD, o ‘L’apparenza delle cose’, film uscito da pochi mesi nei cinema di tutto il mondo.

Attraverso i miei occhi, la trama del film: un cane chiamato Enzo per…

Leggiamo la trama di Attraverso i miei occhi. Danny Swift ha un cane e lo ha chiamato, per amore dei motori e delle gare automobilistiche Enzo, in onore di Enzo Ferrari, mitico patrono della scuderia di automobili da corsa più amata al mondo.

Il cane è un golden retriever, quindo docile e dolce, obbediente e amabile, un vero compagno di vita e giochi che lo accompagna ovunque nella vita, nei momenti più belli, quando conosce sua moglie, nasce sua figlia, muore la moglie in seguito ad un tumore e Enzo starà vicino al suo padrone nel momento più delicato in assoluto: la lotta per l’affido della figlia ora orfana di mamma.

Video, il trailer del film “Attraverso i miei occhi”





