Attrazione fatale/ Video, su La7 il film con Michael Douglas e Glenn Close

Attrazione fatale va in onda su La7 per la prima serata di oggi, lunedì 25 ottobre, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata Nel 1987 gli Stati Uniti d’America con la regia affidata a Adrian Lyne, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da James Dearden. Il montaggio di questo film è stato Curato da Michael Kahn, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Howard Atherton, le musiche della colonna sonora sono state composte da Maurice Jarre e nel cast sono presenti tra gli altri Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen, Stuart Pankin, Ellen Foley e Meg Mundy.

Attrazione fatale, la trama del film

Ecco la trama di Attrazione fatale. Ci troviamo nella città New York dove vive un ottimo talentuoso avvocato che sembra avere una vita felice ed estremamente soddisfacente. Infatti oltre a farsi apprezzare per le proprie competenze in ambito professionale lui ha saputo costruire una splendida famiglia insieme alla propria adorata moglie e due straordinari figli di cui va fiero. Tuttavia durante un fine settimana in cui la moglie decide di trascorrere qualche giorno in campagna insieme ai nonni l’uomo si lascia andare in una relazione extraconiugale che sconvolgerà per sempre la sua esistenza. Nello specifico decide di trascorrere due giorni di grande passione con una sua collega con la quale c’è una certa sintonia dal punto di vista sensuale. L’avvocato Però una volta terminata questa passione decide di ritornare alla sua vita e soprattutto a tornare ad essere un marito fedele ed un padre premuroso. Tuttavia questa decisione non viene salutata con soddisfazione dalla donna che inizia ad avere un comportamento drammaticamente pericoloso arrivando a tagliarsi i polsi. Lei ha paura di essere abbandonata al proprio destino ed è per questo che l’avvocato cerca di starle accanto per quanto possibile anche perché è mosso da pena. Inoltre la situazione si farà ancora più drammatica quanto la donna dice di amarlo profondamente e soprattutto di non essere disposto a lasciarla andare via giacche incinta di lui. La situazione è sconvolgente con il povero avvocato che cerca in ogni modo di risolvere il tutto senza creare scandali. Però questo non sarà possibile in quanto la donna non riuscendo a convincere l’uomo con le buone diventa una vera e propria sporca capace di ossessionare l’avvocato il quale poco alla volta vede sgretolarsi attorno a sé tutta quella vita felice che con grande sacrifici aveva saputo costruire. Naturalmente non mancherà un epilogo drammatico.

