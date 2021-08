Attrazione mortale, Rete 4/ Alta tensione per la rete rosa di Mediaset

Attrazione mortale è il film trasmesso oggi, sabato 7 agosto 2021, su Rete 4 dalle ore 16.55. Ci troviamo di fronte a una pellicola del 2017 distribuita da Deadly Attraction. La regia è di George Erschbamer il quale in questo film si è occupato anche della sceneggiatura e del soggetto. I principali protagonisti sono: Steve Baran che ha interpretato nel 2016 il film – Non fidarti di nessuno – , Garry Chalk in 30 anni di carriera ha interpretato 24 film di cui: – Assediati in casa, La scelta del cuore, Sul filo del pericolo, Il risveglio della follia -, Holly Deveaux in 5 anni d icarriera ha interpretato 2 film – Sedotta da uno sconosciuto e Breakout: Weekend di paura -.

Un amore stellato, Rai 1/ Un film per la televisione che ha molto da raccontare

Attrazione mortale, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Attrazione mortale. Rudy è una donna fragile dove il destino le ha riservato una vita non facile, dopo la morte del marito e rimasta vedova con una figlia a carico, ha dovuto affrontare molte problematiche legate soprattutto alla precaria situazione economica.

California, Rai 3/ Il cinema western protagonista nel pomeriggio della tv di Stato

Le esperienze negative l’hanno resa una persona cinica, senza scrupoli disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, come assicurarsi un avvenire florido per lei e la figlia Amanda. Dopo diverse difficoltà economiche, Rudy entra nelle grazie di un potente politico che è alla ricerca di una donna che possa alleviare la mancanza della scomparsa prematura della moglie. Rudy interessata a impadronirsi delle proprietà dell’uomo escogita un piano per entrare in possesso delle sue ricchezze. Dopo il matrimonio, in modo casuale il politico ha un incidente e perde la vita.

Rudy senza alcuno sforzo dovrebbe entrare in possesso di una parte del patrimonio che le permetterà di avere una vita adagiata. Il suo piano sembra essere andato bene se non fosse per l’intervento di Teresa, la figlia del politico morto. Traumatizzata di quanto accaduto la donna valuta la situazione e si accorge che alcuni aspetti lasciano intendere che l’incidente non sia avvenuto in modo accidentale ma che sia stato provocato dalla nuova compagna del padre. Una volta che i suoi sospetti diventano certezze, la donna escogita un piano per smascherare Rudy e assicurarla alla legge, impedendole in futuro di fare altro male alla gente solo per il piacere di appropriarsi delle loro ricchezze.

Amore a mille miglia, Canale 5/ Pronti per un pomeriggio strappalacrime?

© RIPRODUZIONE RISERVATA