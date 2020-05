Attrazione mortale/ Su Rete 4 il film con Lindsay Hartley (oggi, 16 maggio)

Pubblicità

Attrazione mortale va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, a partire dalle ore 17. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata in Canada nel 2017 è distribuita con titolo originale Deadly Attraction. La regia di questo film è stata affidata a George Erschbamer il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre tra le principali protagoniste figurano Lindsay Hartley, Britteny Wilson, Holly Deveaux, Sebastian Spence, Garry Chalk, Steve Baran e Aaron Pearl.

Attrazione mortale, la trama del film

Ecco la trama di Attrazione mortale. Ruby è una vedova che nel corso della propria vita ha dovuto affrontare diversi periodi molto difficili tra cui anche la morte del proprio marito. Le tante sofferenze patite hanno inevitabilmente cambiato il suo modo di essere facendola diventare una persona molto cinica e soprattutto pronta a qualsiasi genere di azione pur di assicurarsi un avvenire per lei e per sua figlia Amanda. Dopo aver avuto enormi difficoltà a tirare avanti entra nelle grazie di una potente politico. Si tratta di un uomo molto ricco che come la stessa donna ha dovuto attraversare molti periodi difficili della propria vita per quanto concerne l’aspetto sentimentale ed in particolar modo con la traumatica morte dell’adorata moglie.

Ruby è naturalmente molto attratta dalla ricchezza dell’uomo ed insieme alla propria figlia elabora un piano per poter entrare in possesso dell’incredibile patrimonio e quindi disfarsi dell’uomo. Infatti dopo il matrimonio, in maniera apparentemente casuale, il potente politico perde la vita in quello che sembra un incidente. La sua moglie dunque potrà entrare in possesso di una parte considerevole di patrimonio il che gli permetterà di avere una vita agiata insieme alla figlia Amanda. Per lei sembrerebbe essere andato tutto nel migliore dei modi se non fosse per la presenza della figlia del politico di nome Teresa. Traumatizzata da quanto successo poco alla volta si rende conto di alcuni aspetti che le lasciano pensare come la morte non sia avvenuto in maniera accidentale e che possa aver avuto un ruolo proprio la nuova compagna del padre.

Una volta che questi suoi sospetti si trasformano in certezze la donna deciderà a sua volta di elaborare un piano per smascherare la vedova e quindi assicurarla alla giustizia. Il suo intento è anche quello di non permetterle più in futuro di poter far del male ad altre persone innocenti soltanto per il gusto di appropriarsi di soldi e potere.



