Aubameyang alla Juventus?/ Calciomercato, caccia al bomber: c’è anche il gabonese

Ormai è certo che il calciomercato Juventus andrà a caccia di un grande attaccante per la prossima stagione. Le notizie rimbalzano da tutta Europa: oggi As riporta i nomi di Mauro Icardi, che era già un obiettivo lo scorso anno ed è sempre stato un pallino dei bianconeri, e Harry Kane che potrebbe lasciare il Tottenham. Profili dei quali anche noi abbiamo parlato in queste pagine, ma Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici ci hanno abituati a lavorare sotto traccia e piazzare colpi a sorpresa: naturalmente il riferimento più ovvio rimane a Cristiano Ronaldo, trattativa del 2018 tenuta nascosta praticamente fino all’ultimo, ma in questi giorni c’è un altro bomber che si dovrebbe tenere a mente come potenziale juventino per il 2020-2021. Pierre-Emerick Aubameyang è in uscita dall’Arsenal, e i campioni d’Italia ci starebbero pensando: lo avevamo accostato all’Inter che può rafforzare il suo reparto offensivo, il gabonese però piace anche alla società bianconera e non è escluso che alla fine sia proprio la Juventus a metterlo sotto contratto. Scenario plausibile anche dal punto di vista tattico, ma vediamo ora cosa potrebbe succedere la prossima estate.

AUBAMEYANG ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PARATICI CI PENSA

Quando si parla di un attaccante per il calciomercato Juventus, i grandi nomi sono quelli fatti in precedenza: Gonzalo Higuain ormai non è più una certezza ed è chiaro che i bianconeri lo vogliano sostituire con un numero 9 fatto e finito. Tuttavia, Maurizio Sarri apprezza particolarmente i calciatori offensivi che siano duttili e possano supportare la rapida manovra della squadra: Aubameyang nell’Arsenal, e in precedenza nel Borussia Dortmund, ha dimostrato di poter giostrare come esterno offensivo a servizio di numero 9 (nel caso attuale Alexandre Lacazette) senza venir meno ai grandi numeri realizzativi cui ci ha abituati. Il desiderio di tornare a giocare in Champions League, e magari di vincerla, è forte; su di lui c’era il Barcellona che però in questo momento lo avrebbe mollato per puntare tutto su Lautaro Martinez, anche per questo si diceva che l’Inter potesse rivolgersi al gabonese per sostituire il Toro ma attenzione alla Juventus, che lavorando sotto traccia potrebbe portare a Torino un giocatore che aumenterebbe la qualità del suo reparto. A meno che non ci sia per Aumabeyang un’altra avventura in Premier League, ma in questo momento sono eventualmente poche le big che potrebbero aver bisogno dei suoi servigi. A meno ovviamente di un colpo di scena, sempre possibile nel calciomercato…



