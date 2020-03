Aubameyang all’Inter?/ Calciomercato: affare possibile, ma con l’addio di Lautaro

Pierre-Emerick Aubameyang è una possibilità per il calciomercato Inter? Stando a quanto scrivono sul Sunday Express sì: anzi, l’attaccante gabonese in questo momento avrebbe solo la società nerazzurra come potenziale nuova squadra per la prossima stagione. Lo aveva anticipato anche Tuttomercatoweb, lo riprendono dall’Inghilterra: il contratto di Aubameyang scade nel giugno 2021, il calciatore percepisce 300 mila sterline la settimana e per la prossima stagione il suo ingaggio aumenterà del 30%. L’Arsenal, che lo aveva prelevato nel gennaio 2018 dal Borussia Dortmund, si trova in una situazione complessa: tagliato fuori dalla corsa alla Champions League, rischia di non fare nemmeno l’Europa League dalla cui attuale edizione è stato eliminato ai sedicesimi. Aubameyang non gioca nella principale competizione europea dal dicembre 2017: difficile pensare che un giocatore con i suoi numeri possa rimanervi senza ancora a lungo, soprattutto se consideriamo che va per i 31 anni e che dunque non gli restano troppe stagioni ad altissimo livello. L’Inter può essere una soluzione concreta, ma al momento lo sarebbe solo con un’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Dunque, gli scenari di calciomercato che riguardano i grandi attaccanti si intrecciano in un’estate che si prospetta davvero calda.

AUBAMEYANG ALL’INTER? CALCIOMERCATO, IL GABONESE E’ UNA POSSIBILITA’

Dunque, Aubameyang all’Inter è uno scenario plausibile: volendo riassumere il valzer degli attaccanti, il Barcellona aveva il gabonese nel mirino ma ultimamente ha rivolto le sue attenzioni allo stesso Lautaro Martinez, ed eventualmente al ritorno di Neymar dal Psg, che si sarebbe già potuto concretizzare la scorsa estate. Le altre big per il momento sembrano essere a posto: guardando all’Italia, la Juventus ha in mente altri profili (ne abbiamo parlato, uno sarebbe anche Timo Werner) e in generale prime punte con una carta d’identità più giovane per sopperire alla probabile cessione di Gonzalo Higuain. All’estero, la Premier League potrebbe essere preclusa perché l’Arsenal non venderebbe volentieri il suo giocatore più rappresentativo ad una diretta concorrente, il Real Madrid deve già risolvere la “grana” Luka Jovic ed eventualmente potrebbe far emergere tutto il talento di Rodrygo e Vinicius Junior, già in rampa di lancio. Resterebbe il Psg, che potrebbe essere uno scenario: perché sia così però Neymar o Kylian Mbappé dovrebbero realmente partire. Insomma, l’Inter anche per le disponibilità di Suning è davvero in corsa per Aubameyang: i tifosi sognano un tandem offensivo con Romelu Lukaku anche se, va detto, il sacrificio di Lautaro Martinez in questo momento farebbe storcere non pochi nasi nerazzurri.

