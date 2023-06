Auchan: “Cucinate per combattere inflazione”/ Francia, prodotti freschi promossi al posto dei cibi pronti

Auchan in Francia ha deciso di orientare le proprie vendite sui prodotti freschi e a km 0, evitando di mettere in risalto sui propri scaffali i cibi pronti. La mossa, come riportato da Le Figaro, non è esclusivamente dettata dalla volontà di rendere più salutari le diete dei cittadini, bensì è anche economica. “Le differenze di prezzo tra i prodotti dei marchi nazionali sono sempre più basse, ma le cifre sempre più alte. Stiamo facendo una scelta di politica commerciale. Potremmo fare molti soldi vendendo polli polacchi, ma preferiamo promuovere un altro modello, migliore per i nostri clienti e per il pianeta”, ha affermato il direttore generale Philippe Brochard.

“Siamo convinti che il primo baluardo contro l’inflazione sia la capacità di sbucciare le verdure”. L’inflazione sui beni alimentari nel Paese ha raggiunto infatti il 16%. In molti, però, non sanno che ci sono dei metodi semplici per aggirarla. L’esponente dell’azienda ha fatto in tal senso un esempio banale. “Le patatine fritte surgelate sono quasi diventate un bene di lusso con l’aumento dei prezzi. Mentre se prendi un pelapatate e sbucci le patate, puoi cucinare patatine fritte a basso prezzo”, ha evidenziato.

Auchan punta su prodotti freschi a km 0: il cambio di politica commerciale anti inflazione

Gli esperti dopo il cambio di politica commerciale di Auchan, che dal 2021 ha deciso di puntare sui prodotti freschi a km 0, stanno osservando il comportamento dei consumatori e sembrerebbe che ci siano già state delle conseguenze. Il calo delle vendite dei cibi in questione è meno marcato nella catena di supermercati che altrove. In particolare, è limitato al 4% per il pesce fresco e all’1% per la carne. In media, dall’inizio di quest’anno, invece in Francia le percentuali si attestano rispettivamente all’8% e al 3%.

Il paniere anti inflazione dell’azienda è composto da pesce a meno di 5 euro al chilo, tagli di carne a meno di 3 euro, frutta e verdura a prezzi bassi. “Il km 0 non deve essere riservato ai più ricchi”, ha ribadito Philippe Brochard. Per coloro che hanno difficoltà a interfacciassi coi cibi crudi, inoltre, Auchan sta portando avanti delle iniziative di informazione, ad esempio scrivendo nelle confezioni le ricette consigliate.











