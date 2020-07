Audace colpo dei soliti ignoti/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman e Nino Manfredi

Audace colpo dei soliti ignoti va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21:20. Una pellicola realizzata dal 1959 in Italia che rappresenta in seguito del famoso film I soliti ignoti. È stata realizzata dalla casa cinematografica della Titanus la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche per la regia di Nanni Loy mentre il soggetto e sceneggiatura è stato sviluppato dal regista in collaborazione con il duo di sceneggiatori Age & Scarpelli. Il montaggio è stato realizzato da Mario Serandrei, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Roberto Gerardi mentre le musiche della colonna sonora sono di Piero Umiliani. Nel cast sono presenti tanti volti noti del cinema italiano tra cui Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Riccardo Garrone, Nino Manfredi, Carlo Pisacane e Tiberio Murgia senza dimenticare la splendida Claudia Cardinale.

Audace colpo dei soliti ignoti, la trama del film

Ecco la trama de Audace colpo dei soliti ignoti. Peppe, detto er pantera, dopo aver visto svanire il suo tentativo di mettere in essere il colpo del secolo, ha deciso di mettere la testa a posto ed infatti lavora come muratore su un cantiere. Un giorno al termine del suo orario di lavoro, esce dal cantiere e si avvia verso la strada di casa notando però come una misteriosa figura lo segua costantemente. Facendo leva sulla propria furbizia, Peppe crede di aver seminato quel misterioso individuo che invece si ritrova davanti al portone di casa. L’uomo riesce nel convincere il muratore nell’essere ospitato per qualche istante all’interno della sua abitazione in quanto deve parlargli di un affare molto importante. Si tratta di un gangster che arriva direttamente da Milano e il cui nome è Virgilio.

Quest’ultimo è venuto a sapere del tentativo di colpo fallito ed ora vorrebbe proporre a Peppe la possibilità di rifarsi mettendo in essere un nuovo colpo che dovrà essere sviluppato in maniera scientifica per poter accedere ad un ricco bottino. Il compito di Peppe in questo caso sarà quello di allestire una squadra di veri e propri esperti criminali per mettere a disposizione del gangster i mezzi adatti per poter portare a casa il risultato finale. In questo caso, il colpo prevede la collaborazione di un ragioniere del Totocalcio il quale dovrà dare loro delle informazioni importanti affinché i criminali possono mettere le mani su un incasso delle giocate durante il trasferimento dei soldi. Peppe mette insieme alcuni dei componenti della sua vecchia banda con la speranza in questo caso di poter finalmente portare a segno il colpo e quindi svoltare nella sua vita, ma anche in questo caso dovrà fare i conti con mille difficoltà e soprattutto con tante divertenti situazioni che metteranno a dura prova le capacità presente di criminali dei vari componenti.



