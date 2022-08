Audace colpo dei soliti ignoti/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman

Audace colpo dei soliti ignoti, film di Rai 3 diretto da Nanny Loy

Audace colpo dei soliti ignoti va in onda oggi, sabato 6 agosto, a partire dalle 15.00 su Rai 3. Si tratta di una commedia italiana del 1959 distribuito da Titanus, L’Unità Video (Il Grande Cinema), Creazioni Home Video, Mondatori Video, prodotto da Franco Cristaldi per Vides Cin.Ca, Titanus.

La regia è di Nanny Loy, vincitore di 3 nastri d’Argento come migliore sceneggiatura per Mi manda Picone e Le quattro giornate di Napoli e come migliore regista per Le quattro giornate di Napoli. Il regista è morto a Fregene il 21 agosto 1995. Il cast è ricco di nomi illustri tra cui Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Carlo Pisacane, Claudia Cardinale, Tiberio Murgia e Renato Salvatori.

Audace colpo dei soliti ignoti, la trama del film

Leggiamo la trama del film Audace colpo dei soliti ignoti. Peppe (Vittorio Gassman) viene avvicinato da un suo amico milanese che gli propone di partecipare, con la sua compagnia di ladri, a un colpo molto grosso. L’invito è molto allettante, si tratta di fermare il furgone che trasporta gli incassi delle giocate del Totocalcio ogni domenica. Peppe non se lo fa ripetere due volte e aderisce alla richiesta. Chiama a rapporto i suoi amici Feribotte, Mario e Capannelle. Alla combriccola di ladri si unisce “Piede amaro” che fa di professione il meccanico. La banda romana per portare a segno il colpo si trasferisce a Milano, ma l’ideatore del furto viene arrestato e Peppe e i suoi amici decidono di agire lo stesso.

L’impresa non giunge a termine come previsto, ma la banda riesce lo stesso a impossessarsi degli 80 milioni di lire. Peppe ferito si rifugia da un’amica che gli dà soccorso. Appena si sente meglio corre dai suoi amici a Roma e insieme decidono di mettere al sicuro la valigia con i soldi in un bagagliaio della stazione. La banda viene interrogata dalla polizia per i loro vecchi precedenti, ma riescono a uscirne fuori senza dare alcun sospetto.

A cause di alcune imprevedibili circostanze, il biglietto per il ritiro della valigia finisce nelle mani di Capannelle che affamato decide di ritirare la valigia, prelevare una piccola somma e concedersi un lauto pranzo. Purtroppo il pasto lo manda dritto in ospedale e con sé porta la valigia. I suoi amici lo raggiungono, recuperano il malloppo, ma nessuno vuole custodirlo, fino a quando “Piede amaro” decide di abbandonare la valigia in un parco pubblico. Fa una telefonata anonima alla polizia e gli dà le indicazioni dove recuperare i soldi. Regolata la questione, gli amici ladruncoli si allontanano con la coscienza a posto.

