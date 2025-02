Gli Audio 2, il duo musicale composto tra Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, è stato annunciato tra gli ospiti della nuova puntata di Ora o mai più, il talent show musicale condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Il duo musicale, autore tra gli altri di Mina, torna in tv per un’occasione speciale, visto che duetteranno con uno dei concorrenti di Ora o mai più che sta cercando una seconda possibilità nel mondo della musica. Una carriera ricca di successi quella di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro che da Napoli hanno spiccato il volo diventando uno dei gruppi musicali di maggior successo con collaborazioni con grandi nomi della musica italiana.

Proprio Mina, la tigre di Cremona, ha deciso molti anni di fa di credere nel loro talento incidendo il brano “Neve” scritto a quattro mani dal duo. Quel brano è stato solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione fino a quando Massimiliano Pani, il figlio di Mina, ha deciso di puntare su di loro lanciandoli nel mercato discografico.

Audio 2, chi sono? “Mina? Arrivati a Lugano siamo riusciti a incontrarla, una grandissima persona”

La vita artistica e musicale degli Audio 2 è strettamente legata a Mina, la voce numero uno della musica italiano. Proprio il duo, ospite di Caterina Balivo, ha raccontato: “stanchi dell’eterno e inutile girovagare per le case discografiche italiane, decidemmo di mandargli alcuni nostri brani”. I due decidono di rivolgersi così direttamente ad un artista e decidono di puntare sulla più grande: Mina. “Lei mi ha chiamato personalmente. La riconobbi subito” – ha raccontato uno dei due che dopo 15 anni di gavetta in giro per l’Italia vedono la loro carriera artistica esplodere.

“Arrivati a Lugano siamo riusciti a incontrarla, una grandissima persona sia umanamente che come artista” – hanno raccontato gli Audio 2 che nel 1993 debuttano con il loro primo album con cui ricevono il Telegatto come “miglior gruppo rivelazione dell’anno. Sono gli anni d’oro del due che scrivono ancora tanto per Mina, ma pubblicano anche canzoni di successo come “Alle venti” con cui partecipano al Festival. Poi è la volta di “Acqua e sale”, il super duetto scritto per l’album Mina-Celentano che ad oggi è uno dei dischi più venduti della storia della musica italiana!