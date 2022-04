Audio 2, chi sono?/ Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro “scoperti” da Mina

Audio 2: la collaborazione con Mina

Gli Audio 2, al secolo Giovanni Donzelli (Napoli, 28 maggio 1961) e Vincenzo Leomporro (Napoli, 22 luglio 1961), sono una coppia di autori e musicisti. All’amicizia tra loro si affianca una forte intesa in campo artistico: è loro il brano “Neve” contenuto nel disco “Sorelle Lumière” (1992) di Mina. L’anno successivo esce “Lochness”, sempre di Mina, con due brani scritti da Donzelli e Leomporro, “Sì che non sei tu” e “Raso”. A questo punto Massimiliano Pani, figlio e produttore di Mina, decide di lanciare sul mercato discografico i due autori con il nome Audio 2. Nel 1993 esce l’album omonimo, i due brani di punta sono “Sì che non sei tu” e “Per una virgola”. Nel 1994 vincono il Telegatto come “miglior gruppo rivelazione dell’anno”. Continua la collaborazione con Mina: in “Canarino Mannaro” gli Audio 2 compaiono con ben 2 brani, “Rotola la vita” e “Non è niente”.

Audio 2: 25 anni di carriera nel 2019

Il 1995 è l’anno della definitiva consacrazione degli Audio 2 con l’uscita del secondo disco “E=MC2”. Il singolo di lancio, “Alle venti…”, diventa un vero tormentone radiofonico e porta l’album a sfiorare le 200.000 copie vendute, con i conseguenti dischi d’oro e di platino. Nello stesso anno Leonardo Pieraccioni debutta la cinema con “I Laureati”: il duo realizza una serie di composizioni musicali create su misura per il film. Nel 1998 esce il cd/evento “Mina Celentano” e gli Audio 2 firmano tre brani: “Acqua e Sale”, “Specchi Riflessi” e “Io ho te”. Vincenzo Leomporro e Giovanni Donzelli, i due membri degli Audio 2 si conoscono da una vita: “Ci conosciamo dal ’75 e ’76 eravamo abitanti dello stesso condominio nell’Arenaccia di Napoli, eravamo due ragazzi. Abbiamo mai litigato? Facciamo prima a dire quando non l’abbiamo fatto”, hanno racconto a Dedicato, condotto da Serena Autieri, su Rai 1. L’ultimo album “432 hertz” è uscito nel 2019, in occasione dei 25 anni di carriera.

