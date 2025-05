Audiscion con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci: anticipazioni puntata 19 maggio 2025

Per chi ama gli show comici come quelli in onda in passato sul piccolo schermo, quella di oggi, lunedì 19 maggio 2025, è assolutamente una serata imperdibile perché Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci tornano in onda con Audiscion, il nuovo show comico di Raidue, giunto alla terza puntata e che sta convincendo, settimana dopo settimana, i vari ospiti.

Il programma ha riportato alla conduzione di uno show comico Elisabetta Gregoraci che, in passato, è stata anche la padrona di casa di Made in Sud riuscendo a tirare fuori la sua ironia che, unita alla sua indiscutibile bellezza, rappresenta un mix perfetto. Con lei, naturalmente, non può mancare il duo comico tra i più divertenti e apprezzati dal pubblico come quello di Gigi & Ross, capaci di strappare un sorriso con una semplice battuta.

Audiscion: gli ospiti e i comici della puntata del 19 maggio 2025

La terza puntata di Audiscion porta sul palco uno dei protagonisti storici di Un posto al sole ovvero Patrizio Rispo che dividerà il palco con i tantissimi comici che, nel corso della serata, si alterneranno tra loro regalando tante risate ai telespettatori. Spazio, dunque, alla bravissima Gabriella Germani che salirà sul palco indossando sia i panni di Lilli Gruber che di Imma Tataranni.

Alessandro Bianchi e Michelangelo Pulci, invece, abbandoneranno la loro identità per vestire quelli dello storico Alessandro Barbero e il suo fidato assistente Igor. Sul palco, poi, saliranno anche Paolo Hendel, con l’immancabile Carcarlo Pravettoni, e ancora Emanuela Aureli, Marco Marzocca e Rosalia Porcaro e, infine, Claudio Lauretta che si trasformerà in Donald Trump, David Pratelli che farà compagnia ai telespettatori trasformandosi in Carlo Conti e Leonardo Fiaschi che, invece, indosserà i panni di Andrea Scanzi e Jovanotti.

Come seguire in diretta streaming Audiscion

Per gli amanti degli show comici, l’appuntamento di questa sera con Audiscion è assolutamente impedibile e, può essere seguito in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20. Lo show comico, inoltre, può essere anche seguito in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay che è disponibile sia come sito che come applicazione e che permette di rivedere anche le precedenti puntate.