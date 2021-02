Audre Lorde, chi è?/ La poetessa paladina dei diritti delle donne

Il 18 febbraio del 1934 nasceva a New York la poetessa e attivista americana Audre Lorde, celebrata dal doodle di Google di oggi. Una donna divenuta simbolo per le donne e per il popolo nero, che si è messa sempre in prima linea per i diritti civili. Lei infatti è stata una figura chiave dei movimenti culturali Black e LGBTQ + del XX secolo e le sue poesie hanno fornito un contributo essenziale nella lotta quotidiana contro discriminazioni e ingiustizie razziali.

Audre Lorde amava definirsi «nera, lesbica, madre, guerriera, poetessa», dedicando la sua vita e il suo talento creativo per lottare per una società più giusta, che mettesse da parte sessismo, razzismo, classismo e, perché no, capitalismo. Le sue poesie si sono sempre distinte per stile e qualità, ma non sono mancate delle opere pervase da rabbia e indignazione per quanto accaduto attorno a lei. Come già evidenziato, tra le tematiche principali troviamo diritti civili, femminismo e l’esplorazione dell’identità femminile delle donne nere.

CHI É AUDRE LORDE

Nata negli anni della Grande Depressione, dall’amore tra Linda Gertrude Belmar e Frederick Byron Lorde, entrambi di origine Caraibica, Audre Lorde è stata una bambina molto introversa ed ha imparato a leggere e scrivere grazie ad una biblioteca nei pressi della sua abitazione. La poesia la colpì fin da subito e coltivò così grande interesse sin dall’infanzia. Prima studentessa nera alla Hunter High School, Audre Lorde nel 1959 si laureò allo Hunter College e iniziò il master in Amministrazione Libraria alla Columbia University, poi conseguito due anni più tardi. La scrittrice lavorò come bibliotecaria e insegnante, senza perdere di vista l’amore per la poesia e per la scrittura, diventando con il trascorrere degli anni un punto di riferimento contro l’omofobia e il razzismo. Basti pensare alla sua prima raccolta di poesie, “The First Cities” del 1968. La sua scrittura si è evoluta nel corso degli anni, andando a toccare temi anche diversi come la sessualità e la giustizia.

AUDRE LORDE, UNA POETESSA GUERRIERA

Audre Lorde raccolse successo anche al di fuori degli Usa, ricordiamo ad esempio il movimento femminista lanciato nel corso del suo soggiorno in Germania, tanto da innescare la nascita di un movimento “afro-tedesco”. Tantissimi i seminari e le conferenze che l’hanno vista protagonista in giro per il mondo, ma attenzione a dimenticare il suo grande talento. Audre Lorde ha ottenuto grande successo anche nel campo della prosa, citiamo tra gli altri “Sister Outsider” del 1984. Senza dimenticare chela scrittrice nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con la malattia: nel 1978 gli fu diagnosticato un cancro al seno, battaglia che raccontò in Buest of Light del 1989, collezione di saggi premiata con l’American Book Awards. Con il trascorrere degli anni la situazione peggiorò, con il cancro esteso anche al fegato. Audre Lorde decise di non sottoporsi più a trattamenti chirurgici, trascorrendo i suoi ultimi mesi di vita nelle Isole Vergini.

