Chi è Audrey Fleurot, l’attrice di Morgane – Detective geniale

Audrey Fleurot è l’attrice protagonista di Morgane – Detective geniale che torna in onda oggi, martedì 8 aprile 2025, con l’ultima puntata. Con i capelli rossi e bellissima, l’attrice è diventata popolare in Italia grazie alla serie tv trasmessa dalla Rai. Classe 1977, prima di intraprendere la carriera di attrice, ha studiato presso l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e all’ENSATT di Lione, la Scuola Nazionale di Arti e Tecniche Teatrali. Gli studi le permettono di trasformare la passione per la recitazione in un vero e proprio lavoro con la serie Morgane Detective geniale che le regala il successo anche fuori dai confini della Francia.

Inoltre, l’attrice ha recitato in tantissimi lungometraggi, ha avuto un ruolo nel film La regina e il cardinale, ha recitato nella serie televisiva Spiral ed anche nel film Midnight in Paris di Woody Allen.

La vita privata di Audrey Fleurot e la passione per i fumetti

Molto discreta e riservata, Audrey Fleurot è legata da tantissimo tempo a Djibril Glissant di cui non si sa assolutamente niente se non che è francese esattamente come l’attrice protagonista di Morgane – Detective geniale. La coppia non è sposata ma ha un figlio. Sui social, l’attrice è super riservata e sono pochissime le foto della sua quotidianità.

Della vita privata dell’attrice, così, non ci sono molte notizie anche se si sa che l’attrice ha una vera e propria passione per i fumetti. Di tale passione c’è qualche segno sui social che l’attrice utilizza spesso condividendo soprattutto contenuti professionali. L’attrice, inoltre, ha anche lavorato come doppiatrice in film di Hollywood come Mission: Impossible III e Lei.