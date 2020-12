Augias vs Salvini/ Video: “Ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore…”

Confronto acceso tra Corrado Augias e Matteo Salvini a Cartabianca. Il giornalista non ha fatto sconti al segretario federale della Lega e ci sono stati diversi botta e risposta nel corso dell’intervista di Bianca Berlinguer. Uno dei temi di sconto è stata la lotteria degli scontri, stroncata da Salvini ma promossa da Augias: «La lotteria degli scontrini è un inizio per incoraggiare le persone ad usare bancomat e carta, usando contante il meno possibile. Sia per andare appresso alla tendenza generale di tutti i Paesi civilizzati, sia perché con il tracciamento è più facile rimediare alla spaventosa evasione fiscale». Netto l’ex ministro dell’Interno: «Secondo me l’evasione fiscale la combatti abbassando le tasse e non facendo la lotteria degli scontrini. Sbaglierò eh…». Caustico il giornalista: «Sì, sbaglierà».

AUGIAS VS SALVINI A CARTABIANCA: IL VIDEO

Ma il momento del confronto tra Augias e Salvini ad aver acceso il dibattito sui social network è un altro. Il giornalista è stato applaudito sul web per aver affrontato di petto il leader della Lega, sottolineando i suoi noti “elenchi”, chiedendo di entrare nel merito delle domande e di andare alla “sostanza” dei concetti senza girarci intorno. «Sono ammirato, devo dire la verità, dal vivo è ancora più impressionante. Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore dove tutto si mescola, dall’Ungheria ai cani per ciechi», l’affondo di Augias: qui di seguito il video di quanto accaduto a Cartabianca

